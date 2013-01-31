نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر نمایشگاهی از کتب و عکس‌های انقلاب در بنای یادبود سیدجمال‌الدین اسدآبادی به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه با 680 کتاب و 250 پوستر در موضوعاتی چون انقلاب، امام خمینی، دفاع مقدس در بنای یادبود سیدجمال‌‌الدین اسدآبادی برای بازدید عموم گشوده شده است.

کتب موجود در این نمایشگاه با تخفیف 20 درصد به فروش می‌رسد و آشنایی نسل امروز با اقدامات بزرگ نظام و ملت ایران در پیروزی انقلاب از اهداف برپایی نمایشگاه عکس و کتاب در دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان است.

افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی استان همدان در ملایر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر از افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی استان همدان همزمان با دهه فجر در ملایر خبر داد.

محمود مصباح در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با نخستین روز از دهه فجر این نمایشگاه افتتاح شده است.

وی افزود: این نمایشگاه شامل آثار هنرمندان شرکت کننده در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان است که در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان برپا شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر بیان داشت: این نمایشگاه هنری شامل 135 اثر از 83 هنرمند جوان از شهرهای همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، کبودراهنگ، اسدآباد، بهار و فامنین بوده در معرض دید علاقه‌مندان به هنر قرار گرفته است.

وی آثار ارائه شده در نمایشگاه هنرهای تجسمی استان را در قالب رشته‌های طراحی، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور و نگارگری خواند و گفت: این آثار به سبک‌های مختلف هنری که جلوه‌ای از هنر و فرهنگ ایران اسلامی است و به دست توانای هنرمندان خلاق و پرتوان خلق شده است.

مصباح عنوان کرد: نمایشگاه هنرهای تجسمی استان همدان از 12 تا 22 بهمن ماه از ساعت هشتم تا 18 آماده بازدید عموم واقع در میدان قائم، روبه‌روی دادگستری، مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ملایر آماده بازدید عموم خواهد بود

800 دانش‌آموز کبودراهنگی در مسابقات فرهنگی شرکت کردند

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ گفت: به مناسبت دهه فجر 800 دانش‌آموز کبودراهنگی در مسابقات فرهنگی شرکت کردند.

سیدجواد معینی از برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع دهه فجر در مدارس شهرستان کبودراهنگ خبر داد و عنوان کرد: مسابقات نقاشی با موضوع دهه فجر و کتابخوانی در مدارس بزرگ شهرستان کبودراهنگ برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در روزهای آینده مسابقات فرهنگی دیگری نیز برای دانش‌آموزان در مدارس در نظر گرفته شده است.

معینی به اهداف برگزاری این مسابقات اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این مسابقات افزایش سرانه مطالعه مفید در جامعه و افزایش معلومات و آگاهی عموم مردم است.

وی همکاری و همراهی ادارات و نهادها در تأمین جوایز را مؤثر دانست و گفت: در این مدت همکاری و تعامل ادارات فرهنگی شهرستان به ویژه اداره آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی شهرستان در برگزاری مسابقات فرهنگی بسیار مثمر ثمر بوده است.

400 دانش آموز نهاوندی عازم مناطق جنوب شدند

400 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانهای نهاوند برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در قالب 10 دستگاه اتوبوس عازم مناطق جنوب کشور شدند.

اعزام این تعداد از دانش آموزان درقالب مرحله دوم کاروان راهیان نور انجام می گیرد و تا پایان سال جاری دو گروه دیگرازدانش آموزان به مناطق جنوب اعزام می شوند.

این دانش آموزان به مدت سه روز همراه با 10 روحانی و راوی دفاع مقدس به منطقه شلمچه اعزام می شوند تا از این مناطق بازدید به عمل آورده و با رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

مرحله اول اعزام کاروان راهیان نوراز آبان ماه آغاز و تا پایان آذر ادامه داشته و طی سه نوبت یک هزار و 200 دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

در این اعزام دانش آموزان علاوه بر شلمچه از دیگر مناطق جنگی نیز بازدید خواهند کرد.

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در همدان برگزار می شود

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با رویکرد هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان در ایام الله دهه فجر امسال در همدان برگزار می شود.

عباس حسنی محتشم افزود: در این نمایشگاه نرم افزارهای آزمون سه گانه مشاوره و ارایه سند تحول بنیادین و نظام 3ـ3-6 توسط مسئولان آموزش و پرورش در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی با تشریح برنامه های اجرایی سی و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی در آموزش و پرورش گفت: سرود 1357 نفره همسرایان فجر به صورت متمرکز در استان و اجرای آن در روز 22 بهمن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نشست های سیاسی با موضوع انقلاب اسلامی، بصیرت افزایی و اعزام راوایان آموزش دیده و مورد اعتماد در 10 روز دهه فجر در مدارس استان همدان برگزار می شود، افزود: برگزاری جشن های پیروزی انقلاب در ادارات و مدارس و آذین بندی و تزیینات مدارس و ادارات با هماهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی استان و معاون پرورشی و تربیت بدنی مناطق 19 گانه استان صورت گرفته است.

نمایشگاه عفاف و حجاب در کانون بسیج همدان برپا شد

سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان گفت: نمایشگاه عفاف و حجاب به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و به خصوص بین نسل جوان در کانون بسیج همدان برپا شد.

نرگس زینلیان افزود: بنابر دیدگاه اسلام حجاب حافظ شخصیت، کیان، ارزش و اعتبار زنان و دختران است و آرامش را در انسان به وجود می‌آورد و او را از هرج و مرج باز می‌دارد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که انسان‌ها در اجتماع حضور پیدا می‌کنند و اینکه اجتماع خانه دوم هر فرد محسوب می‌شود و پاکی وی به پاکی جامعه کمک می‌کند، باید در ظواهر و نوع پوشش خود دقت زیادی کند تا الگوی خوبی برای دیگران باشد.

زیلنیان اظهار داشت: با توجه به اینکه پاکدامنی و عفاف یکی از صفت های پسندیده و عالیه مومن به حساب می‌آید باید تلاش خود را برای ترویج حجاب و عفاف بکار گرفته و شیوه درست پوشش را آموزش دهیم.

وی اضافه کرد: نمایشگاه عفاف و حجاب با مشارکت سپاه ناحیه همدان در کانون بسیج همدان برگزار شد و تصاویری با موضوعات ترکیب عقل و هنر در حجاب و عفاف در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شد.