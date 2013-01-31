بهره برداری و اجرای 141 پروژه در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی فرماندار گنبدکاووس بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح ها افزود: از این تعداد 124 طرح با اعتبار 620 میلیاردر یال به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: ساختمان شرکت خدمات سرمایه گذاری، سالن ورزشی روستای آهنگرمحله، طرح های عمرانی و ورزشی از جمله طرح هاست.

وی اظهار داشت: امیدواریم مردم منطقه از مزایای این طرح ها بهره مند شوند و در توسعه منطقه موثر باشد.

همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی نیز، هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی با چهار هزار و 262 میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود که از کل پرو‍ژه های اجرایی 998 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 845 میلیارد ریال قابل افتتاح است که از این تعداد 464 پروژه در بخش عمرانی و 534 طرح دیگر در بخش اقتصادی است.

از بین تمامی پروژه های اجرایی 100 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 417 میلیارد ریال قابل کلنگ زنی بوده که 94 طرح عمرانی و 6 طرح اقتصادی است.

پروژه های اقتصادی برای بیش از سه هزار و 356 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. همچنین در سطح استان 11 هزار و 172 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 2458 میلیارد ریال افتتاح می شود.