روایت های موازی "هیچ کجا هیچ کس"/ پای دلار به جشنواره فجر هم باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیبانی کارگردان فیلم سینمایی "هیچ کجا هیچ کس" در نشست خبری که با حضور اهالی رسانه در برج میلاد برگزار شد، گفت: نمایش این فیلم در نخستین سانس سینما رسانه در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر مهمترین نمایش برای من بود و دوست داشتم این فیلم را با اصحاب رسانه ببینم.

وی در ادامه با اشاره به حضور ابراهیم حاتمی کیا در سالن نقد و بررسی این فیلم گفت: نکته دوم اینکه حضور حاتمی کیا در جلسه برای من بسیار مغتنم است و از وی تشکر می کنم که برای دیدن فیلم "هیچ کجا هیچ کس" آمده است.

شیبانی افزود: تولید این فیلم از مرحله نگارش تا ساخت و نمایش چهار سال طول کشید و خوشبختانه توانستم با تیم حرفه ای که مرا یاری کردند این فیلم را به ثمر برسانم. من به عنوان یکی از کارگرادانان سینمای ایران به اندازه دانش و شناختی که از سینما دارم تا جایی که ممکن بود تلاش کردم این قصه را به درستی به سرانجام برسانم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به روایت فیلم گفت: برای روایت فیلم "هیچ کجا هیچ کس" دو خط موازی از داستان را انتخاب کرده بودم. در واقع قسمت اول داستان این فیلم از جایی شروع می شد و پایان آن به سمت دوم داستان می رسید به همین دلیل تصمیم گرفتم داستان اول و داستان دوم را به شکل موازی با یکدیگر پیش ببرم ضمن اینکه برای معرفی کاراکترها نیاز به پرداخت موازی داستان داشتم.

در ادامه این نشست رضا کیانیان بازیگر سینمای ایران که نقش پدر لیدا را به عهده داشت درباره چگونگی پیوستن به این پروژه سینمایی گفت: با ابراهیم شیبانی سر فیلم "گزارش یک جشن" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آشنا شدم. این کارگردان جوان در فیلم حاتمی کیا دستیار و بازیگردان بود و از همانجا بود که تصمیم گرفتم با وی کار کنم.

وی در ادامه افزود: ابراهیم شیبانی کارگردان خوب و خوش فکری است و سناریوی "هیچ کجا هیچ کس" را سر فیلم "گزارش جشن" خواندم و از همانجا با هم صحبت کردیم و قرار همکاری را گذاشتیم.

کیانیان در ادامه افزود: درباره قصه فیلم باید تماشاگران ببینند و قضاوت کنند ضمن اینکه یکی از ویژگی های این کار برای من این بود که بازیگران جوان و تیم تولید بسیار جوان در کنارم بودند و این باعث خرسندیم بود.

مهناز افشار یکی دیگر از بازیگران فیلم "هیچ کجا هیچ کس" در پاسخ به این سئوال که چرا در فیلم تلخی مثل "هیچ کجا هیچ کس" حاضر شده است؟ گفت: به هیچ عنوان به تفکیک بین فیلم شیرین، تلخ ، سینمای عام ، سینمای خاص قائل نیستم. فقط می دانم که فیلمنامه این فیلم بسیار سخت بود و همان دوران هم این نکته را به شیبانی متذکر می شدم اما خوشبختانه کار به درستی پیش رفت.

ابراهیم شیبانی کارگردان فیلم در ادامه این نشست درباره دلیل همکاری با یک تیم حرفه ای گفت: معتقدم که کار کردن با افراد و عوامل متخصص و حرفه ای به کلیت اثر کمک می کند و خوشبختانه تمام عوامل جلوی دوربین با خواندن فیلمنامه پذیرفتند که در این فیلم بازی کنند اما به هر حال اگر انتقادی هم نسبت به فیلمنامه فیلم وارد است باید متذکر شوم که با دقت بیشتری فیلم را ببینید و به جذابیت های آن توجه کنید.

بهاره کیان افشار بازیگر نقش یلدا در ادامه این نشست گفت: شرایط کار شرایط بسیار سخت و پیچیده بود اما آنچه مسلم است فیلمنامه فیلم بخش بزرگی از توجهم را به خود جلب کرد و باعث شد کار در این پروژه را بپذیرم.

در ادامه این نشست، مهناز افشار با اشاره به ویژگی نقش خود در این فیلم گفت: باید تلاش می کردم با کاراکتر درگیر شوم و این تلاش را هم کردم و اولین بار است این فیلم را در کنار شما در سینما مطبوعات می بینم. دلیل انتخابم هم فیلمنامه عجیب و پیچیده این فیلم سینمایی است و بدون هیچ تعصبی از این فیلم دفاع می کنم.

ابراهیم شیبانی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی درباره چرایی پایان باز این فیلم گفت: تا آنجا که ممکن بود با کاراکترهای این فیلم همراه بودیم اما با حضور یلدا در مینی بوس و نامشخص بودن راه سفرش، می خواستم به بیننده متذکر شوم که این بازیگر به ناکجا آباد می رود بنابراین پایان باز را قبول ندارم.

رضا کیانیان در ادامه در پاسخ به این پرسش که نقش او بیش از اینکه شبیه پدر دلسوز و مهربان باشد به کارآگاه شبیه است، گفت: این هم یک جور پدر است همه پدران که نباید به یک شکل باشند ضمن اینکه این آدم در شرایطی سخت کار می کند و طبیعتا شرایط کار او چهره ای متفاوت از سایر پدران را برای بیننده تداعی می کند.

شیبانی در پایان این جلسه درباره نقش یلدا گفت: تمام اتفاق هایی که برای یلدا رخ داد در مدت زمان کوتاهی بود و طبیعی است که چهره یلدا مغموم و معترض باشد.

در حاشیه:

* نشست رسانه ای فیلم "هیچ کجا هیچ کس" نخستین نشست سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد بود که استقبال خوبی از آن شد و حتی چهره های سینمایی چون حاتمی کیا نیز در آن حضور یافتند.

* محمدرضا شهیدی فرد مجری شناخته شده تلویزیون که اجرای نشست های تخصصی جشنواره را برعهده دارد، در این نشست از اهالی رسانه درخواست کرد که کار را نقد نکنند و تنها سوال بپرسند!

* شلوغی سالن یک طرف و تجمع عکاسان در جلوی سالن از مشکلات این نشست بود. این ازدحام به اندازه ای بود که مهناز افشار از عکاسان خواهش کرد جلوی صحنه را خالی کنند ولی کسی به حرف او و مجری گوش نکرد.

* وقتی بحث بودجه ساخت فیلم مطرح شد، بحث به ارز و دلار کشید و مهناز افشار هم گفت اگر به جای بحث دستمزدها به قیمت دلار توجه می کردیم الان وضعمان بهتر بود!

* حضور حاتمی کیا کارگردان فیلم "چ" در این نشست نیز دیدنی بود. رضا کیانیان بازیگر فیلم "هیچ کجا هیچ کس" که از حضور این کارگردان مطلع شده بود و سرجای خود ایستاد تا این کارگردان را در سالن ببیند. ابراهیم حاتمی کیا از جای خود برخاست و دورادور با کیانیان و افشار خوش و بخشی کرد.