برگزاری اولین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان قرچک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قرچک با تبریک به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) به روند اقتصاد بازار و همچنین مسائل و مشکلات پیش رو در این شهرستان پرداخته و همچنین در خصوص تنظیم بازار شب عید برگزاری نمایشگاهها، کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی مطالب مبسوطی را بیان کرد.

رضا ریاحی در ادامه از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه تنظیم بازار خواست که با جدیت بیشتری نسبت به قبل برای رفع مشکلات اقتصادی منطقه بپردازند.

حسن میرزایی سرپرست اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستانهای ورامین و قرچک نیز در ادامه این نشست ضمن تبریک به مناسبت شهرستان شدن قرچک، عملکرد این اداره و اقدامات صورت گرفته در حوزه بازرسی و نظارت و تنظیم بازار را ارائه کرد.

دیگر دستگاههای مرتبط نیز هر کدام به اختصار گزارش عملکرد در خصوص حوزه خود ارائه و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی برای تنظیم بازار شهرستان در قالب مصوبات اتخاذ شد.

نمایشگاه دستاوردهای معلولان جسمی و حرکتی بهزیستی دماوند افتتاح شد



همزمان با آغاز دهه فجر نخستین نمایشگاه دستاوردهای معلولان جسمی و حرکتی بهزیستی شهرستان دماوند افتتاح شد.

در این نمایشگاه مجموعه دست سازها و محصولات معلولان جسمی و حرکتی با هدف عرضه توانمندی آنان به جامعه و فروش محصولات به نفع معلولین در معرض نمایش قرار گرفته است.

این دستاوردها شامل معرق، چرم دوزی، شمع، گلیم بافی، قلاب بافی، خیاطی و همچنین مجموعه ای از جام ها و مدال های ورزشی و لوح های تقدیر معلولین در کنار محصولات آنان به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه دستاوردهای معلولین جسمی و حرکتی از 12 لغایت 22 بهمن همه روزه از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 3 14 و 30 دقیقه در بهزیستی دماوند پذیرای بازدیدکنندگان است.

بهزیستی شهرستان دماوند با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای معلولان شهرستان و خرید بسیاری از آثار آنان معلولان را در خلق آثار تشویق و انگیزه لازم را برای ادامه کار در آنان ایجاد می کند.

بازدیدگنندگان نیز می توانند با خریدی هر چند کوچک دل آنان را به بهانه اندک شاد کرد و آنان را هر چه بیشتر به زندگی امیدوار کنند.

نحوه استفاده از تسهیلات ریالی سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی

مسئول حوزه صنعت و معدن اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک از نحوه استفاده از تسهیلات ریالی سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.

محمد صباغیان بیان کرد: متقاضیان می توانند در راستای تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه با مراجعه به سامانه بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir (بخش تأمین مالی) نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: کلیه واحدهای صنعتی متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش می بایست حداقل از ابتدای سال ۹۱نسبت به ثبت آمار تولید در سامانه آمار تولید به نشانی http://imp.mim.gov.ir اقدام کرده باشند.

صباغیان همچنین دارا بودن شناسه صنعتی و شناسه کسب و کار را برای واحدهای متقاضی الزامی دانست و عنوان داشت: برای رفع هر گونه ابهامی در این خصوص می توانند با حبیبی کارشناس حوزه صنعت و معدن با شماره تلفن ۳۶۲۹۶۵۰۶تماس حاصل فرمایند.