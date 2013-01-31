جلیلی: حمایت ایران از سوریه و مقاومت یک حمایت اصولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه عصر امروز( پنج شنبه) با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار با بیان اینکه سوریه امروز خط مقدم جهان اسلام در مقابله با رژیم صهیونیستی است و امت اسلامی اجازه تعرض به آن را نمی دهد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از تجاوز به سوریه همچون جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه پشیمان خواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش مهم علما در آگاه سازی آحاد مردم نسبت به توطئه های دشمنان، هدف دشمن از اعمال فشار بر جبهه مقاومت اسلامی را مقابله با شکل گیری و تقویت روزافزون تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه و جریان مقاومت یک حمایت اصولی است.

مفتی اعظم سوریه نیز تعرض رژیم صهیونیستی به خاک کشورش را باعث افشای توطئه های دشمن و آشکار شدن دست صهیونیست ها در حوادث سوریه عنوان و با تجلیل از نقش پیشرو و سازنده جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام بر لزوم هوشیاری همه مسلمانان در برابر دسیسه های اختلاف افکنانه تاکید کرد.