1.5 میلیون سالمند زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان در اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران افزود: هم اکنون 14 هزار نفر در کشور از کارکنان کمیته امداد بوده و 100 هزار نیروی داوطلب با این نهاد همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کمیته امداد در جهت گیری های خود موضوع توانمندسازی مددجویان را در دستور کار قرار داده و کارآفرینی، تحکیم بنیان خانواده را در برنامه دارد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اینکه نزدیک به یک میلیون و 50 هزار زن سرپرست خانوار و 1.5 میلیون سالمند تحت پوشش کمیته امداد کشور هستند، تصریح کرد: 800 هزار دانش آموز و 100 هزار دانشجو از خدمات این نهاد مقدس بهره مند هستند.

انواری با بیان اینکه طرحی را تهیه کردیم که به موجب آنان خانه داری به عنوان شغل محسوب شود، یادآور شد: بر این اساس می خواهیم حقوق زنان خانه دار مددجو را که در تحکیم بنیان خانواده نقش آفرین هستند بپردازیم.

وی با اعلام اینکه سال گذشته بالغ بر 80 هزار مددجوی کشور به خودکفایی رسیده و از خدمات امداد خارج شدند، اظهار داشت: در این سال 320 هزار فرصت شغلی در کمیته امداد کشور ایجاد شده است.

این مسئول کمیته امداد با بیان اینکه امسال 100 هزار خانوار کمیته امداد خودکفا شدند، افزود: تاکنون 25 هزار مازنی از طریق سامانه صدقه تلفنی به امداد کمک کردند.

انواری با اعلام اینکه کمتر از یک سوم اعتبارات این نهاد از طریق مشارکت های مردمی تامین می شود، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 800 میلیارد تومان زکات، هبه، صدقه و کمک های مردمی جذب شده است.

وی از وجود 600 هزار حامی در کشور خبر داد و گفت: در مازندران هر یتیم به طور میانگین پنج حامی دارد.

سرپرست کمیته امداد کشور از پرداخت هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان خبر داد و افزود: دفاتر کمیته امداد اکنون در کشورهای لبنان، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان و کومور فعال بوده تا کمک های مشاوره ای و کادر سازی و تربیت مربی به مردم ان کشورها صورت دهد.

انواری با بیان اینکه میزان پرداخت زکات مردم در کشور رشد چشمگیری یافته است، تصریح کرد: در ده ماهه امسال به اندازه 10 سال اخیر فعالیت امداد مردم زکات دادند.