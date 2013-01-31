همایش ملی تفرجگاهها، نظم و امنیت ملی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گلستان با اشاره به اهمیت ویژه ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت گفت: برگزاری این همایش موجب رونق اقتصاد گردشگری در استان خواهد شد.

جواد قناعت در جلسه هماهنگی فرمانده و مسئولان انتظامی گلستان در راستای برگزاری همایش ملی تفرجگاه‌ ها، نظم و امنیت گفت: برگزاری این همایش موجب ارتقاء و رونق صنعت گردشگری در استان خواهد شد.

وی استان گلستان را به لحاظ داشتن مواهب طبیعی و گردشگری، استانی منحصر به فرد دانست و تصریح کرد: قرار گرفتن این استان در مسیر بارگاه امام رضا (ع) و همچنین وجود کوه، جنگل و دشت های زیبا استان گلستان را به نگارستان ایران زمین تبدیل کرده است.

توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت بررسی می شود

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: راهکارهای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت بررسی خواهد شد.



سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی، نظم و امنیت، آمادگی کامل انتظامی استان را در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای همایش اعلام کرد.



وی به کارکردهای زیستی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی تفرجگاه ها و نقش آن در امنیت اشاره کرد و گفت: ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اخلاقی در این اماکن یکی از مطالبات اساسی آحاد مردم بوده است.

اطلاعات مربوط به حساب های بانکی را بر روی رایانه ذخیره نکنید



رئیس پلیس فتا گلستان به کاربران اینترنت توصیه کرد: اطلاعات مربوط به حساب های بانکی خود را بر روی رایانه ذخیره نکنند.



سرهنگ حبیب الله رجبلی گفت: مفقود شدن و یا به سرقت رفتن حافظه فلش و افشاء اطلاعات شخصی یا اداری و سازمانی در شبکه های اجتماعی یا سایت های اینترنتی بسیاری از افراد را با مشکل مواجه ساخته است.



وی گفت: بسیاری از دعاوی مربوط به حوزه سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد ناشی از عدم آگاهی کاربران در نگهداری و حفظ اطلاعات است.