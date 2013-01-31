همایش ملی تفرجگاهها، نظم و امنیت ملی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گلستان با اشاره به اهمیت ویژه ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت گفت: برگزاری این همایش موجب رونق اقتصاد گردشگری در استان خواهد شد.
جواد قناعت در جلسه هماهنگی فرمانده و مسئولان انتظامی گلستان در راستای برگزاری همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت گفت: برگزاری این همایش موجب ارتقاء و رونق صنعت گردشگری در استان خواهد شد.
وی استان گلستان را به لحاظ داشتن مواهب طبیعی و گردشگری، استانی منحصر به فرد دانست و تصریح کرد: قرار گرفتن این استان در مسیر بارگاه امام رضا (ع) و همچنین وجود کوه، جنگل و دشت های زیبا استان گلستان را به نگارستان ایران زمین تبدیل کرده است.
توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت بررسی می شود
سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی، نظم و امنیت، آمادگی کامل انتظامی استان را در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای همایش اعلام کرد.
وی به کارکردهای زیستی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی تفرجگاه ها و نقش آن در امنیت اشاره کرد و گفت: ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اخلاقی در این اماکن یکی از مطالبات اساسی آحاد مردم بوده است.
رئیس پلیس فتا گلستان به کاربران اینترنت توصیه کرد: اطلاعات مربوط به حساب های بانکی خود را بر روی رایانه ذخیره نکنند.
سرهنگ حبیب الله رجبلی گفت: مفقود شدن و یا به سرقت رفتن حافظه فلش و افشاء اطلاعات شخصی یا اداری و سازمانی در شبکه های اجتماعی یا سایت های اینترنتی بسیاری از افراد را با مشکل مواجه ساخته است.
وی گفت: بسیاری از دعاوی مربوط به حوزه سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد ناشی از عدم آگاهی کاربران در نگهداری و حفظ اطلاعات است.
نظر شما