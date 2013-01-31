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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

اولین روزاز دهه فجر/

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در کرمانشاه آغاز به کار کرد

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در کرمانشاه آغاز به کار کرد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: در اولین روز از دهه فجر نمایشگاه دستاوردهای انقلاب آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب با حضور معاونین استاندار و جمعی از مسئولین استانی به صورت رسمی افتتاح و آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه برای اطلاع رسانی خدمات ادرات و سازمانها، پس از انقلاب برگزار شده است.

در این نمایشگاه دستاوردهای نظامی، فرهنگی، اقتصادی و ... مربوط به سال های پس از انقلاب و همچنین بخشی از دستاوردهای دولت نهم و دهم در این نمایشگاه در معرض دید قرار دارد.

این نمایشگاه به همت استانداری و با همکاری ادارات و مشارکت بخش خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در پارک شاهد دایر شده است.

این نمایشگاه از 12 تا 21 بهمن ماه سال جاری به صورت صبح و عصر  آماده بازدید است.

در این نمایشگاه116 غرفه در سه سالن نمایشگاه و با حضور 80 نهاد و سازمان دولتی و هم چنین شرکت های خصوصی دایر شده است

برگزاری مسابقات و سرگرمی، ایستگاه نقاشی کودکان، جنگ شادی، اجرای تئاتر خیابانی در محل نمایشگاه و عرضه اقلام و کالا از دیگر برنامه ها در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب است.

کد مطلب 1805133

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