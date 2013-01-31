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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

هوای چهارمحال و بختیاری برفی شد/ بارش برف تا جمعه ادامه داد

هوای چهارمحال و بختیاری برفی شد/ بارش برف تا جمعه ادامه داد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بارش شدید برف از بعد از ظهر امروز پنج شنبه در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف درچهارمحال و بختیاری از بعد از ظهر امروز پنج شنبه دراستان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

بارش برف بسیار شدید است به نحوی که در 30  دقیقه اول بارش موجب سفید شدن خیابانها و بام خانه ها شده است.

برف به سرعت درحال نشستن بر زمین است وارتفاع برف هر لحظه در حال افزایش است.

هم اکنون تردد در جاده های استان چهارمحال و بختیاری بسیار کند شده است و ماشین آلات راهداری این استان شروع به حرکت در جاده ها کرده اند و مشغول پاشیدن نمک و شن و برف روبی محورهای مواصلاتی برف گیر در این استان کرده اند.

طبق اعلام هواشناسی، بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر فعالیت سامانه بارشی از امروز در استان چهارمحال و بختیاری است که موجب بارش برف و باران و وزش باد در سطح استان می شود.

فعالیت این سامانه تا اواخر روز جمعه ادامه خواهد داشت و مجددا روز شنبه یک موج کم دامنه موجب افزایش ابر و و در برخی مناطق بارش برف و باران خواهد شد و از روز یک شنبه کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی می شود.

کد مطلب 1805134

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