لاریجانی درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در گذشت حسن حبیبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت آقای دکتر حسن حبیبی که از چهرههای درخشان، کوشا و پرتلاش انقلاب و نظام جمهوری اسلامی میباشند، موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.
ایشان از شخصیتهایی بودند که از سالهای آغازین نهضت و انقلاب و همچنین پس از پیروزی آن در جایگاههای مهم و تاثیرگذار به ایفای نقش پرداختند که خدمات آن مرحوم به عنوان عضویت در کمیته تدوین پیشنویس و نیز شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت دادگستری، عضویت در شورای نگهبان، معاونت اولی رئیسجمهور، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ریاست هیات امنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی، ریاست بنیاد ایرانشناسی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ پرشکوه انقلاب همواره به یادگار خواهد ماند.
اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضایعه درگذشت دکتر حسن حبیبی را به ملت شریف ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت گفته، برای روح بلند ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
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