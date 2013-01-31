افتتاح 21 طرح آموزشی دهه فجر در گلستان

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای طرح های دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت سی و چهارمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر، 21 فضای آموزشی شامل پروژه های احداثی و مقاوم سازی با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

عماد مخدومی گفت: این پروژه با زیربنای 9 هزار و 552 مترمربع با 107 کلاس درس در دهه فجر بهره برداری و تحویل آموزش و پرورش استان می شود.

به گزارش مهر، همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی نیز، هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی با چهار هزار و 262 میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود که از کل پرو‍ژه های اجرایی 998 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 845 میلیارد ریال قابل افتتاح است که از این تعداد 464 پروژه در بخش عمرانی و 534 طرح دیگر در بخش اقتصادی است.

از بین تمامی پروژه های اجرایی 100 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 417 میلیارد ریال قابل کلنگ زنی بوده که 94 طرح عمرانی و 6 طرح اقتصادی است.

پروژه های اقتصادی برای بیش از سه هزار و 356 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، همچنین در سطح استان 11 هزار و 172 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 2458 میلیارد ریال افتتاح می شود.