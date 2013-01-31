از طعنه به نمایندگان مجلس تا آب خنک خوردن احمدی نژاد و وزیر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در این مراسم وقتی خواست در مورد مشخصات فنی پروژه افتتاح شده سخن بگوید؛ تقریبا هیچ عدد و رقمی از مشخصات فنی طرح را در اختیار نداشت و برای ارائه مشخصات آن، مرتب از ضیغمی معاون وزیر نفت که در ردیف جلو نشسته بود سئوال می کرد به گونه ای که بخشی از سخنرانی رئیس جمهور حالت سئوال و جواب پیدا کرد.

رئیس جمهور همچنین وقتی از وزیر نفت در خصوص اعتبار لازم برای آغاز فاز دوم پالایشگاه آبادان سئوال کرد و وزیر رقم آن را به دلار داد، گفت: سرعت نور را می توانم محاسبه کنم ولی قیمت دلار و یورو را نمی توانم.



رئیس جمهور وقتی زمان پایان فاز دوم پالایشگاه آبادان را اعلام کرد که البته به علت نداشتن رقم درست چندین نوبت این زمان را اصلاح کرد؛ یکی از حضار جوک معروف آبادانی در مورد زمان ساخت پالایشگاه را به وی یادآور شد که احمدی نژاد در پاسخ گفت: بله این حرفها آدم را یاد آن جوک می اندازد که یک فرد غربی خواست خالی ببندد ولی یک جوان آبادانی با زیرکی و گفتن جمله ای، موتور آن فرد غربی را پائین آورد.



البته در این جک معروف فرد غربی وجود ندارد که این هم از زیرکی رئیس جمهور بود که فورا یک فرد غربی را وارد این جوک کرد تا به کسی برنخورد.



احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود آبادان را شهری عنوان کرد که قبل از جنگ شیک بود و مردم شیک پوشی داشت.



وقتی رئیس جمهور به نقل از وزیر نفت اعلام کرد قرار است 200 میلیارد ریال اعتبار عمرانی از سوی وزارت نفت به آبادان پرداخت شود، خانمی از بین جمعیت فریاد کشید: این اعتبار کم است. رئیس جمهور هم پاسخ داد: فکر می کنم این خانم خبرنگار هستند.



وی در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید آبادان به جایگاه واقعیش رساند از وزیر نفت خواست که آبادان را در اعتبار پالایشگاه شریک کند و ادامه داد: البته اگر این طرح را نماینده های مجلس خراب نکنند. البته اشکال ندارد باید این کار انجام شود نهایتا اینکه من و وزیر نفت برای این کار مدتی آب خنک می خوریم.



در بین سخنرانی های رئیس جمهور، در دو نوبت یکی از نمایندگان آبادان و امام جمعه این شهر سخنان رئیس جمهور را قطع و به بیان خواسته های مردم پرداختند که البته احمدی نژاد هم به آنها قول مساعد داد.



وقتی امام جمعه آبادان حین سخنرانی رئیس جمهور گفت که جنگ مشکلات فراوانی را به مردم آبادان تحمیل کرده است، رئیس جمهور گفت: من هم خود چه در جنگ، چه در محاصره و چه بعد از جنگ به این شهر آمده ام و وضع این شهر را دیده ام.