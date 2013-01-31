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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

11 پروژه در جزیره بوموسی به بهره‌برداری می‌رسد

11 پروژه در جزیره بوموسی به بهره‌برداری می‌رسد

بوموسی - خبرگزاری مهر: فرماندار ابوموسی از افتتاح 11 پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیاردو 500 میلیون تومان همزمان با ایام‌الله مبارک دهه فجر در این جزیره خبر داد.

محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در جزیره ابوموسی اظهار داشت: همزمان با سی‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 11 پروژه عمرانی در جزیره ابوموسی افتتاح می‌شود‌.

فرماندار ابوموسی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، اظهارداشت: افتتاح اسکله شناور قایق‌های صیادی، افتتاح کارخانه تولیدی کنسرو ماهی و افتتاح کارخانه دستمال کاغذی در ابوموسی مهمترین پروژه‌هایی است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: افتتاح مسکن 52واحدی، احداث جایگاه عرضه میوه و تره‌بار، راه‌اندازی بازارچه مرزی، افتتاح سالن اجتماعی فرمانداری، دیوارکشی استادیوم ورزشی ابوموسی و افتتاح مخزن 10هزار متر مکعبی و افتتاح ساختمان آزمایشگاه آب و فاضلاب از دیگر پروژه هایی است که در ایام الله مبارک دهه فجر در جزیره ابو موسی به بهره برداری می رسد.

نماینده عالی دولت در ابوموسی بیان کرد: برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، بازدید از خانواده شهدا و برگزاری مراسم گرامیداشت سی‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های این دهه است.

وی در ادامه اظهار کرد: با افتتاح این پروژه‌ها شاهد محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

سعیدی تبیین و تشریح دستاوردهای انقلاب که زمینه ساز اقتدار، عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران شده است را موجب حفظ ارزش های انقلاب دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران به برکت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب، شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس در مسیر فتح قله های پیشرفت و توسعه قرار دارد.

کد مطلب 1805139

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