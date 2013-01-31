محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در جزیره ابوموسی اظهار داشت: همزمان با سی‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 11 پروژه عمرانی در جزیره ابوموسی افتتاح می‌شود‌.

فرماندار ابوموسی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، اظهارداشت: افتتاح اسکله شناور قایق‌های صیادی، افتتاح کارخانه تولیدی کنسرو ماهی و افتتاح کارخانه دستمال کاغذی در ابوموسی مهمترین پروژه‌هایی است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: افتتاح مسکن 52واحدی، احداث جایگاه عرضه میوه و تره‌بار، راه‌اندازی بازارچه مرزی، افتتاح سالن اجتماعی فرمانداری، دیوارکشی استادیوم ورزشی ابوموسی و افتتاح مخزن 10هزار متر مکعبی و افتتاح ساختمان آزمایشگاه آب و فاضلاب از دیگر پروژه هایی است که در ایام الله مبارک دهه فجر در جزیره ابو موسی به بهره برداری می رسد.

نماینده عالی دولت در ابوموسی بیان کرد: برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، بازدید از خانواده شهدا و برگزاری مراسم گرامیداشت سی‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های این دهه است.

وی در ادامه اظهار کرد: با افتتاح این پروژه‌ها شاهد محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

سعیدی تبیین و تشریح دستاوردهای انقلاب که زمینه ساز اقتدار، عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران شده است را موجب حفظ ارزش های انقلاب دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران به برکت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب، شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس در مسیر فتح قله های پیشرفت و توسعه قرار دارد.