سیدحسن خمینی درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی یادگار حضرت امام(ره) به این شرح است:

سرکار خانم دکتر رهیده



درگذشت همسر مکرمتان سرور معظم جناب آقای دکتر حسن حبیبی دل همه علاقه‌مندان به ایشان را به درد آورد. آن عزیز در دوران تبعید و مبارزه تا دوران پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی همواره از همراهان و یاران امام راحل عظیم الشأن بود.



درگذشت آن مرحوم را خدمت جنابعالی و سرکار خانم آزاده حبیبی و برادران ایشان تسلیت عرض نموده، برای ایشان از درگاه خداوند متعال علوّ درجات مسالت می‌نمایم.



سیدحسن خمینی

