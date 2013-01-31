  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

کرم الهی خبر داد:

3 هزار برنامه طی دهه فجر در لرستان اجرا می شود

3 هزار برنامه طی دهه فجر در لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: سه هزار برنامه طی دهه فجر در لرستان اجرا می شود.

برهان کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور و تاثیرگذاری مردم لرستان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم لرستان در مبارزات خود علیه رژیم شاهنشاهی حضوری چشمگیر داشته اند.

وی با بیان اینکه جوانان لرستانی در آن زمان کمر همت بستند و در مبارزات علیه این رژیم شرکت داشتند ادامه داد: مردم این استان بعد از پیروزی انقلاب نیز همواره پای آرمانهای انقلاب ایستاده و از ارزشهای نظام و انقلاب دفاع کرده اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود به برگزاری سه هزار برنامه در ایام الله دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: این برنامه ها در قالب ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی برگزار می شوند.

کرم الهی با تقدیر از فعالیتهای ائمه جمعه به عنوان روسای ستادهای دهه فجر در شهرستانها تقدیر کرد و بیان داشت: همچنین برنامه ریزی لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن صورت گرفته است.

کد مطلب 1805142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید