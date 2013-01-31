مرکزآموزش علمی کاربردی معاونت بهداشتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان عصر پنجشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت ارتقاسطح علمی کارکنان و تامین نیروی تخصصی در حوزه سلامت افزود: هدف از راه اندازی مرکزعلمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی پرکردن خلا نیروی تخصصی در رده های مختلف بهداشتی درمانی است تا بتوان از نیروی متخصص استفاده کرد.

دکتر محمود حسین پور افزود: مرکزآموزش علمی کاربردی در چهار رشته با 150 دانشجو کار خود را آغاز نموده است و برنامه ریزی این مرکز برای پذیرش یک هزار و 500دانشجو در سالهای آینده است.

این مرکز در فضایی به وسعت دو هزار متر مربع شامل بخش های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، اداری و... جنب دانشکده دندانپزشکی واقع شده است.