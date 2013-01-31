رقابت رزمی کاران سه شهرستان به مناسبت دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت که در چهار گروه سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برپا شد ، 80 شرکت کننده در قالب چهار تیم با یکدیگر به مبارزه پرداختند.

تیمهایی از شهرستانهای ورامین، پاکدشت، قرچک و بخش جوادآباد ورامین در این رقابت که به میزبانی سالن ورزشی فجر ورامین برگزار شد، مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

مسابقات در 17 وزن پیگیری شد که در پایان نفرات برتر هر وزن معرفی شدند؛ پرویز پروانی، مهدی حسنی، احمد خاوری، امیر احمدی، ابوالفضل علیدادی، حسین سلگی، میلاد فرجی، حسین فراحی مقدم، مهدی میرزاخانی، فرشاد زیرآبادی، مهدی حبیبی، سعید اکبری، امان احمدی، محمد گراوند، سید اصغر حسینی، داوود محمدی و سامان تاجیک توانستند با برد مقابل تمامی حریفان خود عنوان نخست را به خود اختصاص دهند.

پایان مسابقات تکواندو ورامین به مناسبت دهه مبارک فجر

رقابتهای تکواندو ورامین به مناسبت دهه مبارک فجر سال جاری به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات 50 ورزشکار در وزنهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان قهرمانان هر وزن معرفی شدند.

مسابقات طی 2 روز و در خانه تکواندو برگزار گردید و 10 تکواندوکار برتر با برد مقابل حریفان خود مشخص شدند.

علی تندکار ، محمد سیاروک ، شایان یاوری ، مهدی قانع ، علی اصلاحی ، محمد کماسی ، امیررضا زابلی زاده ، محمدرضا خلیلی پیروز ، مهدی اسکندری و جواد کریمی در پایان رقابتها توانستند بعنوان نفرات برتر معرفی شوند

باخت تیم فوتسال فیروزکوه در دومین روز جشنواره دهه فجر

تیم فوتسال منتخب شهرستان فیروزکوه در دومین روز از مسابقات جشنواره دهه فجر استان تهران، برابر حریف خود تن به شکست سنگین داد.

در این دیدار که در سالن سرپوشیده امام علی(ع) رودهن برگزار شد، تیم فیروزکوه با نتیجه سنگین 5 بر 2 مقابل تیم میزبان (رودهن) شکست خورد.

با این شکست و با توجه به برد پرگل این تیم در روز نخست مسابقات در برابر تیم منتخب بومهن و پردیس، تیم منتخب فیروزکوه با یک پیروزی و یک باخت و کسب سه امتیاز در رده سوم گروه“E” این رقابت ها ایستاد.

دیگر دیدار این گروه بین تیم های دماوند و منتخب بومهن و پردیس به تساوی انجامید.

هم اینک تیم های رودهن و دماوند هر یک با یک برد و یک تساوی و چهار امتیاز و به دلیل تفاضل گل، در رده های اول و دوم قرار دارند.

این بازیها در شش گروه چهار تیمی برگزار می شود و پس از انجام رقابتها به صورت دوره ای دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله دوم گروهی را خواهند یافت.

در مرحله دوم 12 تیم در چهار گروه سه تیمی و به صورت دوره ای رقابت خواهند کرد که در خاتمه تیم های برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه پایانی راه خواهند یافت.