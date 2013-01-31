۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

سیستم فاضلاب 17 تعاونی مسکن مهر "بندرعباس" بهره برداری شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: در اولین روز از دهه مبارک فجر سیستم فاضلاب 17 تعاونی از مجموعه تعاونی های مسکن مهر شهر بندرعباس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل آب و فاضلاب استان عصر پنجشنبه ضمن تبریک و گرامیداشت دهه مبارک فجر، در خصوص جزییات این پروژه گفت:  اجرای سیستم فاضلاب 17 تعاونی از مجموعه تعاونی های مسکن مهر شهر بندرعباس با اعتبار 85 هزار میلیارد ریال و با هدف توسعه شبکه فاضلاب این تعاونی ها به بهره برداری رسید. 

حسین خادمی محل اجرای این پروژه ها را بصورت پراکنده و بویژه در شرق بندرعباس اعلام کرد و افزود: تعاونی های مسکن مهر منابع طبیعی ،برنامه و بودجه و دارائی در محدوده پارک جنگلی واقع در بلوار خلیج فارس و خلبانان واقع در بلوار پردیس از جمله 17 تعاونی مسکن مهر قابل بهره برداری است.

وی اضافه کرد: این پروژه با خط انتقالی به طول 17 کیلو متر و 2500 انشعاب واگذار شده، جمعیتی بالغ بر 12 هزار نفر را تحت پوشش دارد.

خادمی همچنین از اجرای شبکه فاضلاب بلوار "ملوان" و "سمیه" و کوچه های قوام(خیابان شریعتی جنوب)، پونه (بلوار شهدا) و کوچه دلاوران (بلوار پاسداران) خبر داد و گفت:این پروژه ها با اعتباری معادل سه هزار و 950 میلیون ریال از جمله برنامه های  آتی این شرکت جهت اجرای اتصالات موجود در سطح شهر بندرعباس است.

