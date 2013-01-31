  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

هفته هجدهم لیگ بسکتبال/

دانشگاه آزاد بازهم باخت و سقوط کرد/ رویارویی دوباره با مهرام در پلی‌آف

دانشگاه آزاد بازهم باخت و سقوط کرد/ رویارویی دوباره با مهرام در پلی‌آف

تیم دانشگاه آزاد با متحمل شدن هفتمین باخت متوالی و سقوط از رده پنجم به کار خود در مرحله دوره‌ای رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه دو تیم تهرانی دانشگاه آزاد و مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف هم رفتند. این بازی در پایان وقت قانونی با نتیجه 96 بر 77 به سود مهرام به پایان رسید. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد 77 - مهرام 96
( 19 بر 26)، (15 بر 21)، (23 بر 19)، (20 بر 30)

دانشگاه آزاد در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که طی 6 هفته گذشته نیز بازنده دیدارهای خود شده بود. شاگردان مهران شاهین طبع در صورت پیروزی در دیدار برابر مهرام می‌توانستند جایگاه خود در رده پنجم را حفظ کنند اما با واگذاری نتیجه این بازی و البته با توجه به پیروزی گرگانی‌ها برابر همیاری از این رده سقوط کردند و در جایگاه ششم قرار گرفتند.

مهرام هم در حالی برنده این بازی شد که دو امتیاز به دست آمده هیچ تاثیری به حال این تیم نخواهد داشت کمااینکه مدافع عنوان قهرمانی در رده سوم باقی ماند.

 با این اوصاف تیم‌های مهرام و دانشگاه آزاد  به عنوان تیم‌های سوم و ششم جدول رده‌بندی در دور نخست مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

کد مطلب 1805146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها