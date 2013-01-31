به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسب سواری به مناسبت دهه مبارک فجر عصر پنجشنبه با حضور 18 سوارکار از گناوه، بندر ریگ، تنگستان، وحدتیه، برازجان، کازرون، کنارتخته، خرم آباد و خلیفه شبانکاره برگزار شد.

این مسابقات در سه دور که هر دور شش سوارکار در آن به رقابت می پرداختند، انجام پذیرفت که در هر دور نفرات اول و دوم به فینال راه یافتند.

در دور نهایی که با حضور شش سوارکار برگزار شد، نوروزعلی‌دلفان از خرم‌آباد با اسب کاترینا، عرفان ابراهیمی از گناوه با اسب عقاب و وحید قناعت از بندر ریگ با اسب یاشاب به مقام‌های اول تا سوم این مسابقات راه یافتند.

شایان ذکر است که علاوه بر اینکه این مسابقات در زیر باران برگزار شد ولی با استقبال خوبی از سوی تماشاگران روبرو شد. این مسابقات با همکاری اداره ورزش و جوانان و بسیج سپاه برگزار شد.

رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه سطح مسابقات و استقبال سوارکاران را در سطح استان کم‌نظیر دانست و ضمن تشکر و قدردانی از تمامی کسانی که در برگزاری این مسابقات همکاری داشتند یادآور شد که همواره از برگزاری چنین مسابقاتی حمایت خواهد کرد و تمام تلاش خود را برای تقویت این هیأت در سطح شهرستان خواهد کرد.