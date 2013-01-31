آی سی یو ویژه مادران بیمارستان شریعتی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان دراین مراسم گفت : یکی از شاخصهای سلامت ،سلامت ماردان است.

محمد شکاری با اشاره به اهمیت سلامت مادران افزود : این بخش با چهار تخت ویژه آی سی یومادران جهت مراقبت از مادران بد حال در جنب بیمارستان و زایشگاه شریعتی واقع شده است.

همزمان با آغاز دهه فجر با حضور استاندار، معاونان استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی پروژه های دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان شامل کلینکی دانشکده دندانپزشکی، مرکزآموزشی علمی کاربردی بهداشت، آی سی یو مادران بیمارستان شریعتی در شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید.

