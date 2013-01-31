۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

عبدی خبر داد:

پیگیری لازم برای رفع مشکل شوری آب سپیددشت انجام شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری لازم برای رفع مشکل شوری آب سپیددشت انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح چهار پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان سپیددشت به مشکلات این شهر اشاره کرد و اظهار داشت: سپیددشت تنها شهری در لرستان است که همچنان از نعمت گاز برخوردار نیست.

وی همچنین به شوری آب شهر سپیددشت اشاره کرد و بیان داشت: برای رفع مشکل آب آشامیدنی این شهر طرح لازم آماده و اعتبار آن نیز مصوب شده است.

عبدی همچنین از اخذ مجوز ایجاد یک مجتمع پرورش ماهی در سپیددشت خبر داد و بیان داشت: ظرفیت این مجتمع بالغ بر هشت هزار تن است که پنج میلیارد تومان برای احداث آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مجتمع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

علیرضا شاهرخی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در حاشیه افتتاح این طرح ها به خبرنگار مهر گفت: این پروژه ها شامل افتتاح ساختمان امور دارویی، بهداشت حرفه ای، محل اسکان پزشکان اورژانس بیمارستان حضرت امام (ره) و سالن جلسات شبکه بهداشت شهرستان سپیددشت بوده است.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این پروژه ها را 400 میلیون ریال عنوان کرد.

