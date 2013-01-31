آموزشهای فنی و حرفه ای به 4600 مددجوی امداد یزد ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نشاسته گر اظهار داشت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، حرفه آموزی فرزندان دبیرستانی و طرح استاد شاگردی از سرفصل های ارائه شده در این دوره ها بوده است.

وی افزود: در این مدت سه هزار و 985 نفر در دوره های کوتاه مدت، 191 نفر در دوره های بلندمدت، 483 نفر در دوره های حرفه آموزی و 30 نفر در طرح استادشاگردی شرکت کردند.

نشاسته گر از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به 10 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد تا پایان امسال خبر داد.

پرداخت بیش از 644 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان خاتم

مدیر کمیته امدادشهرستان خاتم از پرداخت بیش از 644 میلیون ریال کمک های موردی به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

محمد ملکی افزود: کمک های موردی ویژه، به منظور حل مشکلات و نیازهای فوری مددجویان و اقشار آسیب پذیر به آنها پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا در یکسال گذشته بیش از 644 میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است.

ملکی بیان داشت: این میزان کمک به بیش از یک هزار نفر از مددجویان موردی پرداخت شده است.

8 هزار حامی حمایت ایتام زیر پوشش کمیته امداد استان یزد را برعهده دارند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از هشت هزار حامی، حمایت مالی و معنوی دو هزار و 200 یتیم زیر پوشش کمیته امداد استان یزد را بر عهده دارند.

مهدی حجازی مهریزی افزود: در 9 ماهه گذشته حامیان طرح اکرام ایتام بیش از 16 میلیارد ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

وی اظهار داشت: بر اساس طرح اکرام ایتام خیرین و نیکوکاران سرپرستی یک یا چند یتیم را برعهده می گیرند و ماهانه مبلغ 300 هزار ریال برای حمایت از یتیم انتخابی پرداخت می کنند.

حجازی مهریزی توسعه عدالت اجتماعی و رفع فقر را از اهداف طرح اکرام ایتام برشمرد و افزود: کاهش تبعات فردی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین عمل به دستورات الهی از دیگر اهداف این امر خداپسندانه است.

حامیان خاتم 2 میلیارد ریال به ایتام تحت حمایت کمک کردند

مدیر کمیته امداد شهرستان خاتم گفت: حامیان نیکوکار این شهرستان در یکسال گذشته بیش از دو میلیارد و 134 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.

محمد ملکی افزود: هم اکنون 182 یتیم از حمایت مادی و معنوی 680 حامی بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از سه میلیارد و 285 میلیون ریال به صورت مستمری به خانوارهای زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

ملکی اضافه کرد: هم اکنون سه هزار و 161 نفر در قالب یک هزار و 698 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان خاتم بهره مندند.

بیش از 165 واحد مسکونی مددجویی در دهه فجر افتتاح می شود

قائم مقام کمیته امداد استان یزد گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 165 واحد مسکونی ویزه مددجویان تحت حمایت این نهاد به بهره برداری می رسد.

رضا زارع زاده افزود: اعتبار هزینه شده برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از 16 میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: ایجاد یک هزار و 168 طرح اشتغال با اعتبار 109 میلیارد ریال، اعطاء 120 سری جهیزیه به زوجهای جوان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال و ارائه 422 مورد تسهیلات کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و 220 میلیون ریال به مددجویان از دیگر برنامه های دهه فجر این نهاد است.

زارع زاده اضافه کرد: غبارروبی قبور مطهر شهداء، بازدید از خانواده های مددجویان و اکرام ایتام و دیدار با ائمه جمعه و روحانیون برجسته استانی از دیگر برنامه های کمیته امداد استان یزد است که در ایام الله دهه فجر اجرا خواهد شد.