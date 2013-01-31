نمایشگاه کاریکاتور با موضوع بیداری اسلامی در بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر نمایشگاه کاریکاتور با موضوع بیداری اسلامی در سالن سینما آزادی بروجرد با حضور مسئولان فرهنگی این شهرستان افتتاح شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با موضوع بیداری اسلامی توسط سه کاریکاتوریست مطرح کشور دایر شده است.
نادر ارجمندی تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 اثر در ارتباط با بیداری اسلامی برای بازدید علاقمندان به نمایش درآمده است.
وی افزود: علاقمندان می توانند در طول ایام دهه مبارک فجر از این نمایشگاه صبح و عصر بازدید به عمل آورند.
نظر شما