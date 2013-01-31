به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هجدهم (نهم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز پنجشنبه تیم استقلال زرین قشم در دیدار خانگی مقابل پتروشیمی بندرامام تن به شکست 82 بر 36 داد.
بازیکنان استقلال زرین قشم که از سه هفته پیش با هدایت علیرضا نیکورفتار دیدارهای خود در لیگ برتر را دنبال کردند، امید زیادی داشتند تا این بازی را ببرند تا در صورت شکست تیمهای صنایع پتروشیمی و البدر بندر کنک و هم امتیاز شدن با آنها و کشیدن شدن کار به معدل گل، اندک شانسی برای صعود پیدا کند اما شکست در مصاف با صدرنشین رقابتها تمام معادلات را بر هم زد.
با رقم خوردن این نتیجه و بدون در نظر گرفتن نتیجه دیگر دیدارهای امروز، فهرست تیمهای صعود کرده به مرحله پلیف کامل شد. بر این اساس تیمهای پتروشیمی، فولاد ماهان، مهرام تهران، همیاری زنجان، شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد، صنایع پتروشیمی و البدر بندر کنگ به عنوان تیمهای اول تا هشتم جدول ردهبندی به مرحله پلیآف صعود کردند. البته احتمال دارد در پایان دیدارهای امروز و با توجه به نتایج به دست آمده جایگاه تیمهای صنایع پتروشیمی و البدر در ردههای هفتم و هشتم تغییر کند.
تیمهای استقلال زرین قشم و نفت سپاهان هم به عنوان تیمهای نهم و دهم جدول رده بندی به کار خود در این فصل از مسابقات پایان دادند.
