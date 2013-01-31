نمایشگاه های دانش آموزی در اسفراین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه نمایشگاه های جابر بن حیان و دست ساخته های دانش آموزان اسفراین با حضور معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مسئولان این شهرستان افتتاح شد.

نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان شهرستان اسفراین در محل کانون شهید رجایی این شهرستان و نمایشگاه جشنواره جابر بن حیان نیز در محل دبستان شهید حقانی اسفراین گشایش یافت.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در مراسم افتتاح این نمایشگاه ها گفت: دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین، در زمینه های مختلف استعداد فراوانی دارند و لازم است استعدادهای آنان در این مقطع شناسایی و هدف گذاری شود.

فاطمه چوبساز اظهار داشت: در شهرستان اسفراین بیش از 400 عنوان کارعملی برای جشنواره جابربن حیان توسط دانش آموزان طراحی شده که در نمایشگاه فعلی تنها 100 دست ساخته دانش آموزان مقطع ابتدایی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی هدف از برپایی نمایشگاه جابر بن حیان را تربیت دانش آموزان به عنوان پژوهشگر دانست و افزود: دانش آموزان با حضوردر نمایشگاه و جشنواره جابربن حیان چارچوب های پژوهشی را فرا می گیرند و این تجارب در آینده برای آنها راهگشا خواهد بود.