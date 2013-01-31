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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

در گلستان/

اکران دو نمایش در دومین روز جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان

اکران دو نمایش در دومین روز جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان

گرگان – خبرگزاری مهر: دو نمایش در دومین روز جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان در گرگان و کردکوی اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره تئاتر ملی برهان از روز چهارشنبه با شرکت 10 اثر نمایش در گلستان آغاز بکار کرد.

نمایش " همیشه به نام او " به نویسندگی و کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان عصر پنجشنبه در کردکوی به روی صحنه رفت.

همچنین نمایش «رکوئیم در صحرا» به نویسندگی و کارگردانی محسن مقامی از گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به اجر در آمد.

به گزارش مهر، در روز جمعه، سیزدهم بهمن ماه، نمایش گرگ، نوشته محمود مهدوی و کارگردانی غریب منوچهری از استان اردبیل و از ساعت 10و 30 دقیقه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود و عصر همان روز نمایش هیچ اتفاقی اتفاقی نیست، نوشته کامران شهلایی و به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از استان کرمانشاه، ساعت 16 در سالن شهید بهشتی کردکوی و نمایش کاروان،نوشته کریم عظیمی و به کارگردانی مجید واحدی زاده از استان اردبیل، در ساعت 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

در روز شنبه نیز ، نمایش مسایا، نوشته علیرضا توانان و به کارگردانی عباس ابوالحسنی از استان مازندران، در ساعت 10 و 30 دقیقه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، نمایش عاشقستان نوشته کیوان صباغ و با کارگردانی صاحب حائری زاده از استان یزد، ساعت 16 در تالار شهید بهشتی کردکوی و نمایش پریدن ماهی آزاد با پای کبوتر و بال غزال، نوشته مجید کاظم زاده مژدهی و به کارگردانی مجید رسائلی از استان گیلان، در ساعت 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

کد مطلب 1805156

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