اکران دو نمایش در دومین روز جشنواره ملی تئاتر قرآنی برهان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره تئاتر ملی برهان از روز چهارشنبه با شرکت 10 اثر نمایش در گلستان آغاز بکار کرد.

نمایش " همیشه به نام او " به نویسندگی و کارگردانی فواد ابراهیمیان از همدان عصر پنجشنبه در کردکوی به روی صحنه رفت.

همچنین نمایش «رکوئیم در صحرا» به نویسندگی و کارگردانی محسن مقامی از گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به اجر در آمد.

به گزارش مهر، در روز جمعه، سیزدهم بهمن ماه، نمایش گرگ، نوشته محمود مهدوی و کارگردانی غریب منوچهری از استان اردبیل و از ساعت 10و 30 دقیقه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود و عصر همان روز نمایش هیچ اتفاقی اتفاقی نیست، نوشته کامران شهلایی و به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از استان کرمانشاه، ساعت 16 در سالن شهید بهشتی کردکوی و نمایش کاروان،نوشته کریم عظیمی و به کارگردانی مجید واحدی زاده از استان اردبیل، در ساعت 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

در روز شنبه نیز ، نمایش مسایا، نوشته علیرضا توانان و به کارگردانی عباس ابوالحسنی از استان مازندران، در ساعت 10 و 30 دقیقه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، نمایش عاشقستان نوشته کیوان صباغ و با کارگردانی صاحب حائری زاده از استان یزد، ساعت 16 در تالار شهید بهشتی کردکوی و نمایش پریدن ماهی آزاد با پای کبوتر و بال غزال، نوشته مجید کاظم زاده مژدهی و به کارگردانی مجید رسائلی از استان گیلان، در ساعت 19 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.