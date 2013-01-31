دانش آموزان بروجردی 70 رتبه ملی و جهانی کسب کردند

فرج الله شاهوردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهم تر از انقلاب اسلامی استمرار حرکت این انقلاب الهی است که خوشبختانه این انقلاب با وجود گذر از سه نسل همواره استوار بوده و هیچ گونه شکافی با توجه به تغییر نسلها در آن رخ نداده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در طول 100سال از تاریخ آموزش و پرورش شهرستان بروجرد 66 سال از آن در دوران طاغوت بوده است که در طول این مدت تنها 66 مدرسه در بروجرد احداث شده است.

شاهوردی زاده ادامه داد: این در حالیست که در طول 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی 176مدرسه در بروجرد ساخته شده است که این مهم نشان از توجه انقلاب اسلامی به امر ترویج علم را دارد.

وی تصریح کرد: 65 رتبه کشوری و پنج رتبه جهانی از سال گذشته تا به امروز توسط دانش آموزان بروجردی کسب شده است که خود نشان از همت والای جوانان و نوجوانان این دیار در تولید علم را دارد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد ادامه داد: شهرستان بروجرد از نظر رشد پرورشی در استان لرستان مقام اول را دارا بوده و از نظر آموزشی نیز هشت تا 10 درصد رشد داشته است.

شاهوردی زاده یادآور شد: 140کلاس درس در بروجرد از فجر سال گذشته تا به امروز هوشمندسازی شده است.