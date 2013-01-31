بانوان تیرانداز خراسان شمالی به مصاف تیم فارس می روند

ریحانه مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر پنج شنبه تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی برای شرکت در رقابت های هفته نهم و پایانی لیگ دسته یک تیراندازی کشور راهی کرمان شد.

وی اظهار داشت: اعضای تیم استان را در این هفته در رشته تپانچه عاطفه عزیزپور، نسرین موحدی و راشل روشن روان تشکیل می دهند و در رشته تفنگ نیز ندا خراسانی، ندا بقایی و الهام محمدپور نمایندگان اعزامی استان هستند.

مرتضوی اضافه کرد: تیم استان جمعه 13 بهمن ماه در هفته نهم و پایانی برابر تیم فارس به میدان می رود. وی افزود: هم اکنون تیم خراسان شمالی در رشته تپانچه با هفت برد پیاپی در صدر جدول و در رشته تفنگ نیز با چهار برد و سه باخت در رده دوم جدول رده بندی لیگ قرار دارد و در بازی پایانی با کسب تنها یک تساوی به لیگ برتر تیراندازی بانوان صعود می کند.

این مسئول یادآور شد: هفته هشتم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان به میزبانی هیئت خراسان شمالی و در مجموعه ورزشی شهید علیدخت شهر بجنورد برگزار شد و در هر دو رشته تپانچه و تفنگ بادی، تیم های هیئت خراسان شمالی، هیئت البرز، هیئت همدان و هیئت کرمان بر حریفان خود پیروز شدند.

به گفته وی در حال حاضر در رشته تپانچه تیم هیئت خراسان شمالی صدرنشین جدول است و در رشته تفنگ نیز تیم هیئت کرمان در صدر جدول جای دارد و خراسان شمالی در رده دوم ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مربیگری تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی در این دوره از مسابقات لیگ دسته یک، برعهده احمد ظفرجعفرزاده مربی پیشین تیم ملی است.

این فصل از رقابت های لیگ دسته یک تیراندازی کشور با شرکت 9 تیم البرز، خراسان شمالی، ثابت هدف پارس الف، ثابت هدف پارس ب، کرمان، پالایشگاه گاز سرخس، چهار محا ل و بختیاری، همدان و فارس در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی در حال برگزاری است و در پایان این مسابقات دو تیم صدرنشین به لیگ برتر صعود می کنند.