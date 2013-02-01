جشنواره استانی فجر سلامت در رباط کریم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره آموزش و پرورش رباط کریم و همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جشنواره فجر سلامت در سه محور اولیا، دانش‌آموز و کارکنان آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

در این مراسم نهادها و سازمانهای مرتبط با سلامت نظیر آتش‌نشانی، شهرداری، هلال‌احمر، دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز در این جشنواره شرکت خواهند داشت، این جشنواره از 17الی 19بهمن ماه جاری در محل کاروانسرای تاریخی حاج کمال رباط کریم برگزار خواهد شد.

همچنین در این جشنواره، نمایشگاه عکس و تجهیزات امدادی و آموزشهای پزشکی برپا و چند عملیات امداد و نجات نیز توسط جمعیت هلال احمر اجرا می شود.

همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حلقه های طرح صالحین ناحیه مقاومت سید الشهدای اسلامشهر در قالب 300 حلقه 15 تا 20 نفری در مصلی این شهرستان تجمع کردند.

بیش از 15 هزار بسیجی در حلقه های صالحین ناحیه مقاومت سید الشهدای اسلامشهر تربیت و آموزش دیده اند که به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از این تعداد، 5 هزار نفر در قالب 300 حلقه در مصلی این شهرستان تجمع کردند.

به مناسبت ایام الله دهه فجر، مراسم تجلیل از قرآن آموزان بهارستان با حضور مهندس نوبخت فرماندار، حجت السلام صفایی امام جمعه بخش گلستان، بخشدار گلستان، نماینده شهرستانهای بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، مربیان و خانواده های کودکان قرآن آموز جامعه القرآن الکریم، در بخش گلستان شهرک قعله میر برگزار شد.

در این مراسم فرماندار شهرستان بهارستان ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و قدر دانی از زحمات مربیان و خانواده های کودکان قرآن آموز شهرستان اظهار داشت: زنده کردن مفاهیم قرآن کریم یکی از برکات انقلاب اسلامی بخصوص جامعه قرآنی کشور در کنار مراکز آموزش و یکی از اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

یونس نوبخت در جمع قرآن آموزان این شهرستان حضور زنان را در انقلاب اسلامی ارزشمند دانسته و افزود: امروز زنان ما مربیان جامعه هستند واز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز شاهد نقش مهم آنها در جامعه بوده ایم، امروزه سرافرازی و سربلندی که ما در دنیا داریم از برکت زنان جمهوری اسلامی است.

در پایان این مراسم هدایایی به برخی از قرآن آموزان خردسال شهرستان بهارستان و خانواده آنان، گروه همخوانی و تواشیح، مربیان قرآنی اهدا شد.