دو پروژه عمرانی در شهرستان اسفراین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه آموزشگاه چهار کلاسه معلم شهید حسن آبگول در روستای کوشکی از توابع اسفراین با حضور معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، فرماندار شهرستان، نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس خراسان شمالی و معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان افتتاح شد.

این ساختمان آموزشی با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس غیر استاندارد سال 1390 با زیربنای آموزشی 450 مترمربع احداث شده است.

همچنین در این روز مرکز آموزش صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسفراین نیز افتتاح شد.

این بنا با زیربنای 150 مترمربع در حاشیه پارک قائم(عج) و خیابان 24 متری بعثت اسفراین واقع شده و برای ساخت آن اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

بنا به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اسفراین برای ساخت این مرکز آموزشی در سال 89 اعتباری معادل 500 میلیون ریال و در سال 90 نیز یک میلیارد ریال اعتبار تخصیص پیدا کرد.

در این مرکز آموزش صنایع دستی، پنج رشته هنری آموزش داده خواهد شد. در دهه فجر امسال در شهرستان اسفراین بیش از 80 پروژه به بهره برداری می رسد و یا عملیات ساخت آنها کلنگ زنی می شود.