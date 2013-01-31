شورای اسلامی ابرکوه از مجموعه شهرداری این شهر تقدیر کرد

رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه در این جلسه اظهار داشت: پیامبر اعظم (ص) می فرمایند: "هرکس از مخلوق خدا تشکر و سپاس نکند، به طور قطع شایسته شکرگزاری خداوند نخواهد بود" و به همین دلیل ما نیز که پیروان آن حضرت هستیم باید در این مسیر گام برداریم.

سید نبی رسولی افزود: ما هم به اقتضای این حدیث شریف نبوی، بر خود لازم می دانیم که از زحمات و تلاش های بی دریغ شهردار و کارشناسان شهرداری، کارگران و تمام کسانی که با این مجموعه کار می کنند، تقدیر کنیم .

وی با اشاره به وظایف مهمی که مجموعه شهرداری در قبال مردم بر عهده دارد و مشکلات پیش رو در اجرای آنها گفت: کارهایتان را برای رضایتمندی پروردگار انجام دهید تا شهروندان هم خشنود شوند و به طبع آن خشنودی خداوند را شاهد باشیم.

در قسمت هایی از تقدیرنامه شورای اسلامی شهر ابرکوه خطاب به شهردار ومجموعه شهرداری آمده است: "اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسلامی هیچگاه از یاد ها نخواهد رفت. مردم فهیم و قدرشناس شهر ابرکوه بیش از پنج سال است که شاهد خدمات ارزشمند حضرتعالی و توسعه پرشتاب این شهر هستند. اگر چه در شرایط سخت و تنگناهای شدید منابع مالی پیش بینی می شد بسیاری از پروژه های عمرانـی متوقف شوند اما خداوند را شاکریم که با درایـت، تدابیر و اقدامات شجاعانه جنابعالی شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در حوزه های عمرانی، فرهنگی، تفریحی و خدماتی در سطح شهر ابرکوه بوده ایم".