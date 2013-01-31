نمایشگاه عکس انقلاب در بروجرد برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بروجردی گفت: امسال همچون سالهای گذشته برنامه های ویژه ای را برای دهه فجر در نظر گرفته ایم که می تواند یاد و خاطره انقلاب مردمی ایران را در سال 1357 زنده نگاه دارد.

وی اظهار اشت: از جمله این برنامه ها در ایام دهه مبارک فجر می توان به یادواره شهدا در سالن 9 دی سپاه ناحیه بروجرد، رژه با شکوه موتوری به شکل متنوع در سطح شهرستان و نمایشگاه عکس انقلاب در سالن سینما فلسطین بروجرد اشاره کرد.

سرهنگ پاپی نژاد ادامه داد: برگزاری کنگره شعر با موضوع انقلاب اسلامی، حضور بسیجیان در نماز جمعه، اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق محروم، افتتاح پایگاه های مقاومت بسیج، اهدا خون توسط بسیجیان، برگزاری مراسم خاطره گویی جبهه و جنگ و ... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این دهه است.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد از حضور پرشور همه بسیجیان در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد و تصریح کرد: بسیج همان مردم در صحنه هستند و شناخته شده ترین و با شکوه ترین همکاری مردم حضور در راهپیمایی 22 بهمن است که پس از پیروزی انقلاب نهادینه شده است.