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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

لیگ برتر فوتبال جوانان/

انتظار بجنورد با پدیده شمال ساری دیدار می کند

انتظار بجنورد با پدیده شمال ساری دیدار می کند

بجنورد- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی گفت: تیم پیام انتظار بجنورد در هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته یک جوانان کشور به مصاف پدیده شمال ساری می رود.

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر جمعه هفته جاری و در هفته دوازدهم رقابت های لیگ دسته یک جوانان کشور، تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد در ورزشگاه تیرکلای ساری به مصاف پدیده شمال این شهر می رود.

وی اظهار داشت: دیدار رفت بین این دو تیم، هشتم آذر ماه سال جاری در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور، در ورزشگاه تختی بجنورد با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم پدیده شمال ساری خاتمه یافت.

جعفرزاده اضافه کرد: در حال حاضر تیم پیام انتظار بجنورد با پنج امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی گروه الف لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور قرار دارد.

وی یادآور شد: هفته پیش و در هفته یازدهم رقابت های لیگ دسته یک جوانان کشور نیز تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد در ورزشگاه تختی به مصاف داماش گیلان رفت که این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیام انتظار بجنورد با مربیگری عبدالله بهادری در گروه الف مسابقات لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور با تیم های پدیده شمال ساری، داماش گیلان، فرهاد کرج، دارو سازی وتاک ساری، شهرداری امیرکلا و شهید وفایی شیراز هم گروه است.

کد مطلب 1805170

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