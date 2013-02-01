انتقاد شدید مردم و مسئولان اسلامشهر از روزنامه ایران/ لزوم تنظیم صحیح اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه روزنامه ایران در صفحه 24 خود خبری را مبنی بر قتل کودکی در شهر سلطان آباد درج کرده بود که در تیتر خود به اشتباه نوشته بود "سلطان آباد اسلامشهر"، که این امر اعتراض گسترده شهروندان اسلامشهر را در پی داشته است، گرچه اصلاح این خبر در روز بعد اتفاق افتاد ولی هنوز مردم و مسئولان این منطقه از این موضوع ناراحت هستند.

جوابیه به روزنامه ایران ارسال شد



فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به محض این که متوجه اشتباه فاحش روزنامه ایران شدیم، جوابیه ای را به ارسال کردیم.

سرهنگ حمد الله نورایی، افزود: شهر سلطان آباد در محدوده شهرستان بهارستان قرار دارد و هیچگونه ارتباطی به اسلامشهر ندارد و ما در اسلامشهر تا کنون هیچ گونه موردی مشابه این اتفاق را شاهد نبوده ایم.

فرماندار اسلامشهر نیز از پیگیری خود برای اصلاح خبر اشتباه روزنامه ایران خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه خبرنگاری که خبر را تنظیم کرده بود فکر میکرد سلطان آباد در محدوده شهر ما قرار دارد که متوجه اشتباه خود شده و اصلاحیه آن نیز درج شده است و به جرات می توانم بگویم اسلامشهر از امن ترین شهرستان های استان تهران است.

اسلامشهر دارای پتانسیل های بالا در فرهنگ، هنر و ورزش است

رئیس شورای شهر اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از لحظه توزیع روزنامه تماسهای بسیاری از سوی شهروندان و فعالان فرهنگی داشتیم که از این موضوع ناراحت بودند، حتی برخی از شهروندان متوجه تیتر اشتباه روزنامه نشده و اظهار نگرانی می کردند.

امین اسدی خواستار دقت بیشتر خبرنگاران در تنظیم اخبار شد و بیان کرد: اسلامشهر دارای پتانسیل های بالا در فرهنگ، هنر و ورزش است و جوانان با استعداد این منطقه، همیشه در مجامع علمی، ورزشی و هنری خوش درخشیده اند و ما نباید با یک اشتباه نام شهر اسلامشهر را در اذهان عمومی آلوده کنیم.

اشتباه روزنامه ایران برای چندمین بار در اسلامشهر



بهزاد کشاورز از روزنامه نگاران قدیمی اسلامشهر، با اشاره به اشتباه روزنامه ایران عنوان کرد: متاسفانه چندین بار در اخبار کوتاه و حوادث شاهد بوده ایم که اتفاقات دیگر شهرستان ها را به اسلامشهر نسبت می دهند و این امر برای نشریه ای که ادعای حرفه ای بودن دارد درست نیست.

وی یادآور شد: اکنون بسیاری از خانوداده ها نگران هستند، چرا که ناپدید شدن سه کودک خیلی حساسیت برانگیز است و کپی این روزنامه در سطح شهر در حال توزیع است و فقط عده معدودی متوجه اشتباه این روزنامه شده اند و تعداد خیلی معدودتری هم اصلاحیه این خبر را دیده اند.

با اطلاع رسانی صحیح باید اذهان عمومی را آرام کرد



نصرت پور از کسبه خیابان باغ فیض نیز درج اینگونه اخبار نادرست را باعث ایجاد نگرانی در خصوص سرمایه گذاری در اسلامشهر دانست و گفت: وقتی نام اسلامشهر در یک نشریه سراسری با قتل و حوادث ناگوار همراه می شود، بسیاری از سرمایه گذارانی که متوجه اشتباه نشده اند، اگر تصمیمی برای ایجاد اشتغال در این منطقه را داشته باشند قطعا در تصمیم خود تجدیدنظر خواهند کرد.

وی ضریب امنیت اسلامشهر را بالا دانست و گفت: اگر برخی از مواقع هم شاهد حوادث ناگواری در این شهر هستیم وقتی تحقیق می کنیم متوجه می شویم که عامل اصلی آن اتفاق از شهرهای مجاور و یا دیگر شهرستان های کشور به اسلامشهر آمده است، در صورتی که اهالی قدیمی این شهر مردمی بافرهنگ و دوست داشتنی هستند.