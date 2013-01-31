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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

استقلال اهواز شاهین را شکار کرد

استقلال اهواز شاهین را شکار کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: استقلال اهواز در رقابت های دسته اول فوتبال کشور در اهواز، شاهین بوشهر را با شکست بدرقه دیار خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر امروز استقلال اهواز و شاهین بوشهر به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم اهوازی موفق شد با حساب دو بر صفر حریف خود را شکست دهد و وضع خود در جدول رده بندی را بهبود ببخشد.

تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه روند موفقیت آمیز خود ضمن شکست دادن حریف نامدار خود جمع امتیازا ت خود با به 23 رساند و از منطقه خطر فاصله مناسبی گرفت.

در این بازی که در یک هوای بارانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، جمیل زبیدی در دقیقه 58 و رسول بریچی در دقیقه 69 ( پنالتی ) برای تیم استقلال دوگل به ثمر رساندند.
 
در این بازی، امید سعیدی فر داور میدان در دقیقه 82 با نشان دادن کارت قرمر، احمد بوعذار بازیکن استقلال اهواز را اخراج و میزبان را 10 نفره کرد.
 
 
 
کد مطلب 1805173

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