استقلال اهواز شاهین را شکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر امروز استقلال اهواز و شاهین بوشهر به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم اهوازی موفق شد با حساب دو بر صفر حریف خود را شکست دهد و وضع خود در جدول رده بندی را بهبود ببخشد.

تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه روند موفقیت آمیز خود ضمن شکست دادن حریف نامدار خود جمع امتیازا ت خود با به 23 رساند و از منطقه خطر فاصله مناسبی گرفت.



در این بازی که در یک هوای بارانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، جمیل زبیدی در دقیقه 58 و رسول بریچی در دقیقه 69 ( پنالتی ) برای تیم استقلال دوگل به ثمر رساندند.



در این بازی، امید سعیدی فر داور میدان در دقیقه 82 با نشان دادن کارت قرمر، احمد بوعذار بازیکن استقلال اهواز را اخراج و میزبان را 10 نفره کرد.