۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

نمایشگاه "خرم آباد در مسیر توسعه" افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با نخستین روز دهه مبارک فجر نمایشگاه "خرم آباد در مسیر توسعه" افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار خرم آباد ظهر پنج شنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه ضمن اینکه از طریق تصاویر نگاهی به خرم آباد در دهه های پیش از انقلاب دارد، فعالیتهای شهرداری را در حوزه های عمرانی و خدماتی طی یکسال گذشته به تصویر می کشد.

هرمز نصیری افزود: با هدف دسترسی هر چه بهتر شهروندان تمام نقاط شهر، این نمایشگاه در محل پارک شهر برپا شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که شهروندان خرم آبادی با بازدید از این نمایشگاه نقطه نظرات خود را درباره پروژه های شهرداری و این نمایشگاه با این شهرداری در میان گذارند.

بنابر این گزارش این نمایشگاه در ایام دهه فجر از ساعت 9 الی 12 و 15 الی 19 پذیرای شهروندان خرم آبادی است.

