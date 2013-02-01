چهارمین نمایشگاه نفت خوزستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار شد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیران این شرکت و جمعی از صنعتگران داخلی حضور داشتند.

این نمایشگاه با هدف تقویت ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار شد.



فراهم سازی زمینه های لازم برای ارائه توانمندی های صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت کشور همچنین شناسایی نیازهای کارفرمایان و ایجاد هم افزایی میان آنان، از جمله اهداف این نمایشگاه است.



رونمایی از سه کالای استراتژیک ساخت داخل، امضای تفاهم نامه همکاری با سازندگان و برگزاری نشست های تخصصی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل از جمله برنامه های این نمایشگاه بود.



در این نمایشگاه شرکت های بزرگ تولیدی، شرکتهای تابع وزارت نفت و نیز مراکز علمی و پژوهشی حضور داشتند.



شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در گستره ای به وسعت 400 هزار کیلومتر مربع در پنج استان کشور فعالیت دارد که در راستای این فعالیت83 درصد نفت و 16 درصد گاز کشور را تولید می کند .



در انتهای این مراسم از 12 شرکت و سازنده به نمایندگی از شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه تقدیر شد.

