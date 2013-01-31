الهام از حسین پناهی برای ساخت "او خوب سنگ می زند"

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "او خوب سنگ می زند" با حضور سید هادی محقق کارگردان، ابراهیم اصغری تهیه کننده، حسن ایوبی تدوینگر، ستاد اورکی آهنگساز، قربان نجفی بازیگر، ریحانی مدیر فیلمبرداری و محمدرضا شهیدی فرد مجری در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست محقق کارگردان فیلم گفت: شما امروز فیلم 40 نفر را دیدید زیرا این فیلم فقط فیلم من نیست. همه اتفاقات از برنامه هفت سال گذشته شروع شد. شبی پای این برنامه نشسته بودم و با خودم عهد کردم که اگر خدا لطفی کند در جشنواره سال دیگر حضور پیدا کنم.

این کارگردان توضیح داد: من ایده فیلم را از مدت ها قبل در ذهنم داشتم و ایده آن اتفاقی بود که برای برادرم رخ داده بود. بعد از مدتی این ایده را با ابراهیم اصغری در میان گذاشتم.

وی درباره پرداختن به قوم لر در این فیلم افزود: من خودم یک لر هستم و این عقبه همراه من است و فکر کردم این فیلم می تواند باعث شود مخاطبان نیز با این قوم بیشتر آشنا شوند.

محقق ادامه داد: من در این فیلم از حسین پناهی خیلی الهام گرفتم و حتی در سکانسی زادگاه تولد وی را نمایش می دهم. من 14 سال در سینمای ایران دستیاری کردم و چند تله فیلم و فیلم مستند ساخته ام. اصغری یکی از آثار مستند من را دید و این موضوع باعث همکاری ما شد.

اصغری تهیه کننده فیلم "او خوب سنگ می زند" عنوان کرد: امیدوارم از فیلم راضی باشید. من برعکس محقق ارتباطی با لرستان ندارم. این فیلم نمودی از حضور یک مشهدی در سرزمین لرستان است زیرا بازیگر نقش شهید برونسی نیز در این فیلم با ما همکاری می کند.

وی افزود: جامعه امروز سینمای ما خیلی درگیر فیلم های شهری با فضاهای بسته شده است و این فیلم می تواند نمایش خوبی از یک فضای روستایی با مفاهیم بومی باشد.

اصغری ادامه داد: من در سالهای پیش به ساخت فیلم های جنگی مشغول بودم و برایم جالب بود چنین تجربه ای داشته باشم. "او خوب سنگ می زند" ارتباطی به سینمای دفاع مقدس ندارد ولی این گونه فیلم ها هم ارزششان کمتر از آثار دفاع مقدس نیست.

در ادامه قربان نجفی بازیگر این فیلم گفت: من به هادی محقق برای ساخت این فیلم خوب تبریک می گویم. امیدوارم این فیلم در اکران حمایت شود زیرا اکران عمومی در سینمای ایران قصه عجیب و غریبی دارد. فکر می کنم نقش من در این فیلم بیشتر از این جای بازی نداشت.

ستار اورکی آهنگساز فیلم نیز گفت: من حدود یک ماه و نیم روی موسیقی این فیلم با کارگردان کار کردم. تلاش کردم موسیقی فیلم فقط یک محیط را در برنگیرد و در اختصاص یک منطقه نباشد. بیشتر از آوای علی مومن استفاده کردم.

در ادامه حسن ایوبی تدوینگر این فیلم افزود: یکی از نکات مثبت فیلم "او خوب سنگ می زند" برای من این بود که در این چند سال اخیر بیشتر ما با فیلم های شهری، مدرن و فضاهای بسته روبرو هستیم و "او خوب سنگ می زند" می تواند یک کار متفاوتی در این زمینه باشد.

وی عنوان کرد: "او خوب سنگ می زند" مبتنی بر کادر بسته نیست. ما سکانس هایی از این فیلم را به ناچار در تدوین حذف کردیم که ارزش آنها البته کمتر از صحنه هایی که شما امروز دیدید، نبود. با توجه به پتانسیل قصه باید برخی از سکانس ها را حذف می کردیم.

ریاحی مدیر فیلمبرداری "او خوب سنگ می زند" نیز بیان کرد: وقتی فضای فیلم بکر است و ما با نابازیگر روبرو هستیم، قصه می طلبید تا از قاب بسته استفاده شود اما در این شکل باید در ابتدا به درام و بعد به قاب توجه کنیم. من تلاش کردم قاب ها درست باشد که البته شاید کارت پستالی هم به نظر برسد.