34 گفتمان دینی ویژه دهه فجر در بروجرد برگزار می شود

حجت الاسلام احمدرضا غلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی و هماهنگی به عمل آمده به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 34 گفتمان دینی با محوریت انقلاب اسلامی در شهرستان بروجرد برگزار می شود.

وی موضوع گفتمان‌های دینی دهه فجر را شامل انقلاب اسلامی و جوانان عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: این گفتمانهای دینی با همکاری اساتید گفتمان دینی اداره تبلیغات اسلامی بروجرد در قالب گفتمان های طلاب، دانشجویی و دانش آموزی در مدارس، مساجد و دانشگاه ها برگزار می شود.

حجت الاسلام غلامی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت 22 روحانی هجرت و مستقر در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: حضور مبلغین و روحانیون به صورت دائمی در مناطق تبلیغی، آثار و برکات فراوانی دارد.

وی ادامه داد: آشنایی بیشتر عامه مردم با احکام اسلامی، کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقاء امنیت اجتماعی، برگزاری مراسم ملی و مذهبی، پاسخگویی به مسائل شرعی و... از جمله این آثار و برکات است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد افزود: هم اکنون چهار روحانی مستقر دائم، دو روحانی مستقر پاره وقت و 18 روحانی طرح هجرت در شهر و روستاهای شهرستان بروجرد مشغول فعالیت هستند که رضایتمندی اهالی مناطق تبلیغی آنها از جمله آثار حضور این روحانیون بوده است.

وی اظهار داشت: البته حضور این تعداد از روحانیون هجرت و مستقر در شهر و روستاهای بروجرد، پاسخگوی همه نیازهای دینی شهرستان نبوده و نیاز به حضور مبلغین بیشتری در سطح شهر و روستا هستیم.

حجت الاسلام غلامی ادامه داد: این اداره آمادگی کامل دارد تا از مبلغین توانمند و علاقمند به حضور در عرصه تبلیغ دائمی در شهرستان، استقبال کند و نهایت تلاش خود را برای استقرار این عزیزان در مناطق نیازمند به روحانی به کار خواهد گرفت.