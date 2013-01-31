نسخه نهایی "خاک و مرجان" فردا به دفتر جشنواره می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سکانس باقیمانده این فیلم چند روز پیش در افغانستان فیلمبرداری شد و گروه به تازگی به ایران برگشتند و در تلاشند تا فردا نسخه کامل این فیلم را تحویل دفتر جشنواره بدهند.

جدیدترین ساخته اطیابی یک ملودرام اجتماعی است که به مسایل روز افغانستان می‌پردازد و داستانی شخصیت‌محور دارد و زندگی یک خانواده افغانی را در قاب تصویر روایت می کند.

اطیابی در این فیلم از بازیگران معروف افغانی برای ایفای نقش‌ها بهره برده است. این فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است. این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.

"خاک و مرجان" قرارست دوشنبه 16 بهمن در سانس چهارم در برج میلاد به نمایش درآید.