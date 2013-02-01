میدان علامه جزایری پلدختر به بهره برداری رسید

شهردار پلدختر در مراسم افتتاح این طرح به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حذف نقطه ترافیکی در محل ورودی گلزار شهدای شهر پلدختر این میدان به نام علامه "سید نعمت اله جزایری" احداث شد.

محمد شرفی نصیری افزود: برای احداث این میدان با نصب جداول، موزاییک، تابلو و آسفالت 50 میلیون ریال از محل درآمدهای جاری شهرداری هزینه شده است.

رژه موتوری در پلدختر برگزار شد

همچنین همزمان بانخستین روز دهه فجر و سالگرد ورود امام خمینی (ره) به کشور رژه موتوری در سطح شهر پلدختر از مسجد جامع تا گلزار شهدا و همچنین از گلزار شهدا تا تپه شهدای گمنام انجام شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در تپه شهدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا بار دیگر با آرمان های والای انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.