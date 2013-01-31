به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام بعد از امضای قرارداد با پاری سن ژرمن در کنفرانسی خبری گفت: من 37 سال دارم و خیلی خوش شانس هستم که در این سن به پاری سن ژرمن پیوسته ام. پیشنهادهای زیادی داشتم حتی بیشتر از تمام پیشنهادهایی که در دوران فوتبالم داشتم اما پاری سن ژرمن را انتخاب کردم چون می دانم این باشگاه به دنبال چیست. این باشگاه بازیکنان بزرگی را به خدمت گرفته و به دنبال اهداف بزرگی است.

بکهام در ادامه افزود: پاریس شهر زیبایی است و اکنون یک باشگاه فوق العاده در این شهر است که طی 10-15 سال آینده موفقیت های زیادی کسب خواهد کرد. افتخار می کنم که بخشی از پروژه رسیدن به موفقیت پاری سن ژرمن شده ام. من در دوران فوتبالم در تمام باشگاه هایی که حضور داشتم به موفقیت رسیده ام و این موفقیت با پاری سن ژرمن هم رقم می‌خورد.

ستاره اسبق منچستریونایتد گفت: نمی خواهم برای یک باشگاه انگلیسی دیگر بازی کنم چرا که با منچستریونایتد لحظات فوق‌العاده ای داشته ام. همیشه گفته ام که نمی خواهم برای یک باشگاه انگلیسی دیگر بازی کنم.

بکهام در پایان در مورد اینکه تا چه حد می تواند برای پاری سن ژرمن مفید باشد گفت: من تجربه زیادی در دوران فوتبال خود کسب کرده ام، 13 یا 14 جام مختلف را کسب کرده ام، با پیراهن تیم های بزرگ فوتبال جهان به میدان رفته ام و هنوز با وجود 37 سال سن یک بازیکن موفق محسوب می شوم.

بکهام همچنین اعلام کرد دستمزد او در پاری سن ژرمن مستقیما به حساب یک موسسه خیریه حمایت از کودکان در پاریس واریز خواهد شد. بکام گفت: من دستمزدی دریافت نمی کنم. دستمزد من به موسسه ای خیریه که از کودکان حمایت می کند اهدا می شود. از این موضوع بسیار خوشحالم و به آن افتخار می کنم.

دیوید بکهام که بعد از ترک لس انجلس گلکسی بازیکن آزاد محسوب می شد امروز با سفر به فرانسه در آخرین روز مهلت نقل و انتقالات زمستانی با عقد قراردادی 5 ماه تا پایان فصل جاری به باشگاه پاری سن ژرمن پیوست.