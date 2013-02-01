معاون وظیفه عمومی پلیس گیلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار " غلامرضا رستمی " پیش از این مسئولیت مزبور را برعهده داشت که به افتخار بازنشستگی نائل شد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون وظیفه عمومی استان افزود: خانواده شهدا بهترین پشتوانه برای نظام و نیروی انتظامی هستند و برای پلیس داشتن پشتوانه مردمی بزرگترین افتخاراست.

سرهنگ یدالله حسینی افزود: آمار کاهش جرائم در استان نشان از تلاش و همدلی نیروهای سختکوش انتظامی و تعامل هر چه بهتر با مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه امروز بهترین و بالاترین امنیت در نظام جمهوری اسلامی حاکم است، اظهارداشت: ملت ایران به داشتن نیروهای مسلح انقلابی، متعهد، ارزنده و اخلاق مدار و ولایی افتخار می‌ کند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به ایستادگی‌ ها و پایمردی‌ های مردم استان در مقابل هجمه ‌های دشمنان نظام اسلامی و همچنین پایبندی و عمل به فرامین ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ‌ای گفت: ملت شریف ایران در طول 34 سال پس از انقلاب اسلامی در تبعیت از ولی فقیه حتی برای ثانیه ‌ای درنگ نکرده است.

وی یادآورشد: ملت ایران امروز در تمام زمینه ‌ها سرآمد ملت ‌های جهان است چرا که در این مرز و بوم، جوانانی وجود دارند که هر روز و هر لحظه برای کشورشان افتخارآفرینی می ‌کنند.

در ادامه این مراسم از زحمات سرهنگ پاسدار " غلامرضا رستمی " معاون سابق وظیفه عمومی پلیس گیلان تقدیر و سرهنگ پاسدار " وهاب محسن نژاد " به این سمت منصوب شد.