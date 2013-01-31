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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۳۷

یک دستگاه اتوبوس گردشگری در جاده بندر پهل واژگون شد

یک دستگاه اتوبوس گردشگری در جاده بندر پهل واژگون شد

بندرپهل - خبرگزاری مهر: یک دستگاه اتوبوس گردشگری حامل 51 سرنشین در جاده بندر پهل به سمت بندرعباس واژگون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل 51 مسافر هنگام بازگشت به بندرعباس به دلیل سرعت زیاد از جاده خارج و واژگون شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، تا کنون چند نفر بر اساس شدت جراحت فوت کرده اند و مابقی مسافران توسط نیروهای امداد و نجات هلال احمر و اورژانس بیمارستان بندرخمیر در حال انتقال به بیمارستان بندرخمیر جهت انجام درمان هستند.

همچنین دکتر فاطمه نوروزیان مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر از انتقال 27 نفر از مجروحان این حادثه به بیمارستان بندرخمیر خبر داد و افزود: تا کنون سه نفر از مسافران این حادثه فوت کرده اند و 27 نفر به بیمارستان بندرخمیر منتقل شده اند.

وی عنوان کرد: پس از انجام خدمات اولیه درمانی بیماران بدحال به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل خواهند شد.

بر اساس این گزارش، این اتوبوس حامل 51 مسافر بوده است که بر اساس گفته برخی از مسافران تعدادی از مسافران اهل اصفهان و تعدادی هم اهل آباده استان فارس هستند.

کد مطلب 1805224

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