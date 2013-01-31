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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۲۲:۲۵

در پیامی مطرح شد؛

تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت دکتر حبیبی/ مؤمنی صادق، پارسا و خدوم

تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت دکتر حبیبی/ مؤمنی صادق، پارسا و خدوم

رهبر انقلاب در پیام تسلیت درگذشت دکتر حبیبی تصریح کردند: تاریخچه‌ی خدمات وی به نظام پیش از انقلاب و به‌هنگام تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آغاز و در طول سالهای متمادی در عضویت شورای انقلاب و سپس بر عهده گرفتن مسئولیتهای بزرگ دیگر ادامه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با دریغ و تأسف خبر درگذشت یار دیرین انقلاب و دانشمند متعهد مرحوم مغفور آقای دکتر حسن حبیبی رحمة‌الله‌علیه را دریافت کردم.

ایشان مؤمنی صادق و پارسا و خدوم بود. تاریخچه‌ی خدمات وی به نظام جمهوری اسلامی از پیش از انقلاب و به‌هنگام تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آغاز شده و در طول سالهای متمادی در عضویت شورای انقلاب و سپس بر عهده گرفتن مسئولیتهای بزرگ دیگر ادامه یافته است.
 
بیماری جانکاه و طولانی وی، صبر و تسلیم و توکل او را نیز بر فهرست مزایای شخصیتی وی افزود و امید است رحمت و مغفرت و رضوان الهی شامل حال ایشان گردد.
 
لازم میدانم به همسر گرامی و باوفای ایشان و دیگر بازماندگان و نیز به همکاران و علاقمندان به آن فقید سعید تسلیت خویش را تقدیم نمایم.

سیدعلی خامنه‌ای
12 بهمن 1391
کد مطلب 1805225

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