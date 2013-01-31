فیلم ام پراید و پیکان ندارد/ پلیس های خوش پوش جذاب ترند!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گفتگو با عوامل فیلم "گناهکاران" با حضور فرامرز قریبان کارگردان و بازیگر نقش اول این فیلم، دکتر قطب الدین صادقی، محمد متوسلانی و بهاره کیان افشار بازیگران کار و سام قریبیان نویسنده فیلمنامه امشب در برج میلاد برگزار شد.



در ابتدای این نشست قریبیان گفت: من بعد از فیلم "چشم هایش" که سال 78 ساخته و اکرانش به خرداد 80 و همزمان با انتخاب ریاست جمهوری آن سال موکول شد، دیگر فیلمی نساختم و به حرفه اصلی ام یعنی بازیگری پرداختم و این به این خاطر بود که هیچ فیلمنامه خوبی به دستم نرسیده بود.



وی افزود: پسرم در آمریکا زندگی می کند و آنجا سینما می خواند. چند فیلمنامه نوشته بود که من آنها را خواندم و این فیلمنامه را پسندیدم و قصد کردم آن را بسازم.



وی در مورد نام این اثر توضیح داد: اسم اولیه این اثر "قصاص" بود که وقتی آن را برای اجازه ساخت به ارشاد بردیم این اسم را رد کرده و نام "گناهکاران" را بر آن گذاشتند و آن متن ساخته شد و امروز در جشنواره به نمایش درآمد.







قریبیان در مورد ژانر این اثر توضیح داد: این یک اثر پلیسی _ اجتماعی است ولی به قواعد یک فیلم در ژانر پلیسی پایبند نیست. رسم این است که در فیلم های پلیسی شاهد زد و خوردهای زیاد و البته درگیری و تیراندازی باشیم ولی گناهکاران بیشتر بر اساس یک معما ساخته شد.



وی در پاسخ به پرسشی در مورد مکان این فیلم و ارتباطش با دنیای امروز و جامعه ایران گفت: این فیلم ربطی به ایران ندارد و کنایه از هیچ جامعه ای نیست. این فیلم و این داستان در هر کجای دنیا امکان ساخت دارد و ایران دهه حاضر مدنظرم نیست. حتی در این فیلم از پراید و پیکان هم استفاده نکردم تا ایرانی بودنش نشان داده نشود.



بازیگر فیلم گناهکاران در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد فیلم های پلیسی سینمای ایران گفت: در ایران فیلم های پلیسی زیادی ساخته شده که در بیشتر آنها هم خود من بازی کرده ام ولی هیچکدام تاکنون ماندگار نشده اند زیرا هیچوقت جذابیت کافی نداشته اند.



وی اذعان کرد: اصولا فضای اداره آگاهی نیروی انتظامی ما جذابیتی برای سینما ندارد و به همین خاطر من سعی کردم از کاراکترهایی استفاده کنم که خوش لباسند، شیک می گردند، ماشین های خوب سوار می شوند تا پلیس هایی که نشان می دهیم جذابتر باشند.



وی در پایان در پاسخ به سوالی در مورد احتمال به وجود آمدن اختلاف با اداره آگاهی و نیروی انتظامی در مورد فیلم گناهکاران وجود دارد یا خیر؟ گفت: به هرحال وزارت ارشاد بر تمام مراحل این فیلم نظارت داشته است.

در حاشیه این مراسم به این نکته می توان اشاره کرد که سعید راد هم به نشست آمد و در پایان هم با عوامل فیلم عکس انداخت.