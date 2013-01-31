فیلم قریبیان دارای لایه های نیرومند اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گفتگو با عوامل فیلم "گناهکاران" با حضور فرامرز قریبان کارگردان و بازیگر نقش اول این فیلم، دکتر قطب الدین صادقی، محمد متوسلانی و بهاره کیان افشار بازیگران فیلم گناهکاران و سام قریبیان نویسنده فیلمنامه این اثر در روز اول جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برگزار شد.



سام قریبیان پسر این کارگردان و نویسنده فیلمنامه فیلم "گناهکاران" در این نشست گفت: در مورد فیلمنامه گناهکاران باید بگویم اصولا قرار نبود این فیلم در ایران ساخته شود ولی بعد از اینکه پدرم آن را خواند و قصد کرد که آن را بسازد کمی آن را تغییر دادم.



وی با ذکر این جمله که اصولا نقد جامعه به ویژه جامعه ایران مدنظرم نبود، گفت: داستان یک داستان پلیسی و معمایی نوآر است پس در ساخت این فیلم باید قواعد فیلم نوآر رعایت می شد.



وی در پایان گفت: یک سری فرمول هایی در داستان های پلیسی وجود دارد و این گونه داستان ها آن را می طلبد، مثل حدس نزدن قاتل، ایجاد تعلیق در فیلم و نیز ایجاد تعلیق در داستان که همه اینها در گناهکاران رعایت شده است.



در ادامه محمد متوسلانی بازیگر این اثر در مورد دلیل همکاریش با این پروژه گفت: حضور قریبیان یکی از مهمترین عواملی است که باعث شد من در این فیلم بازی کنم.







وی افزود: علاوه بر خود قریبیان، داستان و فیلمنامه هم در من شوق حضور در این اثر را ایجاد کرد. ژانری که در این فیلم انتخاب شده بود درست پیش رفت و هیچ چیز اضافه ای در فیلم دیده نشد و این عامل موفقیت این اثر است.



متوسلانی بیان کرد: وقتی شخصیتی که به من پیشنهاد شده بود در فیلمنامه خواندم به این نتیجه رسیدم که می توانم با آن ارتباط برقرار کنم و سعی کردم با نقشم همذات پنداری کنم تا آن را درست از آب درآورم.



قطب الدین صادقی که کارگردان تئاتر است و در این فیلم نیز بازی نقش داشت سخنران بعدی این نشست بود که گفت: من بازیگر حرفه ای سینما نیستم ولی اگر فیلمنامه ای بخوانم و از آن خوشم بیاید در آن بازی هم می کنم.



وی افزود: برخلاف حرف های دیگران و نیز بر اساس حرف های خود آقای قریبیان باید بگویم به عقیده من فیلم اتفاقا بسیار هم اجتماعی است و قصد دارد کژی های اجتماع را نشان دهد و این اصلا بد نیست.



وی کارگردانی قریبیان را از نکاتی دانست که باعث شده در این فیلم حضور بیابد و در این مورد توضیح داد: نباید کتمان کنم که حضور فرامرز قریبیان در این فیلم باعث شد که برای حضور در آن علاقه داشته باشم البته فیلمنامه و داستان قوی آن نیز دلیل دیگری شد تا در فیلم "گناهکاران" بازی کنم.



صادقی در پایان گفت: به نظر من فیلم در تقبیح و بد نشان دادن برخی چیزهاست که در هر جامعه ای به ویژه جامعه ما از آنها به عنوان کژی یاد می شود. به نظر من باید اتفاقا در این مورد کار بیشتری شود و اصلا هم اشکال ندارد که آن را نشان دهیم.



بهاره کیان افشار بازیگر نقش زن فیلم سخنران آخر این نشست بود که در صحبت هایی کوتاه ضمن اینکه حضور قریبیان و علاقه اش به وی را دلیل اصلی حضورش در این اثر دانست، در مورد نقشش توضیح داد: آقای قریبیان با آشنا شدن با من و به خاطر شخصیت من از چرک بودن این نقش کمی کاست و به من تخفیف داد.