39 مجروح و 4 فوتی در واژگونی اتوبوس مسافری در جاده بندرپهل

دکتر فاطمه نوروزیان در گفتگو خبرنگار مهر در مورد واژگونی اتوبوس گردشگرانی که قصد بازگشت از قشم به سمت بندرعباس را داشتند بیان داشت: تا کنون 39 نفر از مجروحان حادثه امشب به بیمارستان بندرخمیر انتقال یافته اند که در حال درمان هستند.
وی با بیان اینکه تا کنون چهار نفر در این حادثه فوت کرده اند، اظهارداشت: سه نفر در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان بندرخمیر جان سپردند.
نوروزیان افزود: بر اساس اعلام بیمارستان بندر خمیر حال تعدادی از مسافران وخیم است و جهت انجام عمل جراحی به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل خواهند شد.
همچنین تعدادی از حادثه دیدگان هم نیازمند انجام ارتوپدی هستند.
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