در گفتگو با مهر عنوان شد: 39 مجروح و 4 فوتی در واژگونی اتوبوس مسافری در جاده بندرپهل

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تاکنون 39 مجروح حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافری جهت درمان و انجام خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بندرخمیر منتقل شده اند.