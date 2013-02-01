ایران بحث اصلی جلسه تایید رئیس پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هیگل در جلسه استماع خود برای تصدی وزارت دفاع آمریکا، با دفاع از عملکردهای گذشته خود از سناتورها خواست تا فراتر از رای­ها و اظهارنظرات جنجالی او بنگرند.

هیگل در زمان سناتوری نبراسکا، همواره از مخالفین اعمال تحریم و اقدام نظامی علیه ایران بود. وی در چند مورد به طرح تصویب تحریم­ها علیه ایران رای منفی داده است و خواستار گفتگو، به جای تهدید، برای حل مسائل بین آمریکا و ایران بوده است. او همچنین در سال 2007 به طرح سنا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران، به لیست گروه­ها تروریستی رای منفی داده بود. هیگل همچنین در سال 2006 از تاثیر "لابی یهودی" بر سیاست آمریکا انتقاد کرده بود.

هیگل در حالی که در جلسه استماع سنا به خاطر مواضع سهل­انگارانه در قبال ایران و مواضع ضد صهیونیستی از سوی سناتورها جمهوری مورد مؤاخذه قرار داشته این اتهامات را قویا رد کرده است.

سناتور مک­کین با اعلام مخالفت خود برای ریاست هیگل بر پنتاگون، موضع وی را در مورد عراق و افغانستان را زیر سوال بردند، هیگل از مخالفین اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به این دو منطقه بوده است.

چرا وزیر خارجه ایران از حضور شما در پنتاگون حمایت می­کند؟

جیمز اینهاف، سناتور اوکلاهما، خطاب به هیگل گفت: " سوالی که من می­خواهم بپرسم و شما اگر بخواهید، پاسخ دهید این است: فکر می­کنید چرا وزیر امور خارجه ایران قویا از نامزدی شما برای ریاست بر وزارت دفاع حمایت می­کند؟" هیگل پاسخ داد: "نمی­دانم".

هیگل در سخنان خود به سناتورها اطمینان داد که او از سیاست­های آمریکا برای ممانعت از هسته­ای شدن ایران حمایت خواهد کرد و قویا از رژیم صهیونیستی حمایت می­کند.

هیگل در مورد مخالفت با تحریم­ها علیه ایران گفت او با تحریم­های "یک­جانبه" علیه ایران مخالف بوده است و از دیگر مصوباتی که ایران را هدف قرار می­داده­ است حمایت کرده است. وی اعلام کرد او از تحریم­هایی که با همکاری دیگر کشورهای غربی علیه ایران تصویب شده، حمایت می­کند.

هیگل افزود یک رای، یک گفته، یک اظهارنظر نماینده او و مواضعش نیست.

هیگل گفت: "جهان­بینی کلی من هرگز تغییر نکرده است: آمریکا قوی‌ترین نیروی نظامی جهان را دارد و باید داشته باشد."

از دیگر انتقادات وارده به هیگل مسئله کاهش بودجه پنتاگون بود.

ارتش آمریکا آماده حمله به ایران است

هیگل که از سوی جمهوری­خواهان به خاطر مواضعش در قبال "امنیت در خاورمیانه" مورد انتقاد است با ارائه گزارشی 112 صفحه­ای سعی در جلب نظر جمهوری­خواهان کرده است.

هیگل در گزارش خود گفته است در صورت تایید نامزدی­اش، تضمین خواهد داد، در صورت نیاز، ارتش آمریکا آماده حمله ایران است.

هیگل در آغاز سخنان خود گفت باید تمامی گزینه­ها برای جلوگیری از دست­یابی ایران به سلاح هسته­ای روی میز باشد.

هیگل افزود سیاست او به دنبال جلوگیری از هسته­ای شدن ایران است نه پذیرش ایران هسته­ای.

به نوشته رویترز، نامزد تصدی صندلی ریاست پنتاگون به سنا اطمینان داد که با حضور او آمریکا تعهد امنیتی­ "لغزش­ناپذیرش" را در قبال رژیم صهیونیستی حفظ خواهد کرد. او افزود: "من به دوست و متحدمان اطمینان می­دهم که قدرت نظامی برتر اسرائیل در منطقه حفظ شود."

روزنامه واشنگتن پست در مجموع وی در صحبتهایش 178 بار کلمه اسرائیل، 169 بار ایران و تنها 27 بار افغانستان را به کار برد.

از آنجایی که 55 صندلی سنا در دست دموکرات­ها است، تایید نامزدی هیگل و ریاست او بر وزارت دفاع آمریکا محتمل به نظر می­رسد، اما دموکرات­ها برای تایید بدون دردسر نامردی هیگل به دنبال جلب نظر جمهوری­خواهان نیز هستند.