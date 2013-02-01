ایران بحث اصلی جلسه تایید رئیس پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هیگل در جلسه استماع خود برای تصدی وزارت دفاع آمریکا، با دفاع از عملکردهای گذشته خود از سناتورها خواست تا فراتر از رایها و اظهارنظرات جنجالی او بنگرند.
هیگل در زمان سناتوری نبراسکا، همواره از مخالفین اعمال تحریم و اقدام نظامی علیه ایران بود. وی در چند مورد به طرح تصویب تحریمها علیه ایران رای منفی داده است و خواستار گفتگو، به جای تهدید، برای حل مسائل بین آمریکا و ایران بوده است. او همچنین در سال 2007 به طرح سنا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران، به لیست گروهها تروریستی رای منفی داده بود. هیگل همچنین در سال 2006 از تاثیر "لابی یهودی" بر سیاست آمریکا انتقاد کرده بود.
هیگل در حالی که در جلسه استماع سنا به خاطر مواضع سهلانگارانه در قبال ایران و مواضع ضد صهیونیستی از سوی سناتورها جمهوری مورد مؤاخذه قرار داشته این اتهامات را قویا رد کرده است.
سناتور مککین با اعلام مخالفت خود برای ریاست هیگل بر پنتاگون، موضع وی را در مورد عراق و افغانستان را زیر سوال بردند، هیگل از مخالفین اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به این دو منطقه بوده است.
چرا وزیر خارجه ایران از حضور شما در پنتاگون حمایت میکند؟
جیمز اینهاف، سناتور اوکلاهما، خطاب به هیگل گفت: " سوالی که من میخواهم بپرسم و شما اگر بخواهید، پاسخ دهید این است: فکر میکنید چرا وزیر امور خارجه ایران قویا از نامزدی شما برای ریاست بر وزارت دفاع حمایت میکند؟" هیگل پاسخ داد: "نمیدانم".
هیگل در سخنان خود به سناتورها اطمینان داد که او از سیاستهای آمریکا برای ممانعت از هستهای شدن ایران حمایت خواهد کرد و قویا از رژیم صهیونیستی حمایت میکند.
هیگل در مورد مخالفت با تحریمها علیه ایران گفت او با تحریمهای "یکجانبه" علیه ایران مخالف بوده است و از دیگر مصوباتی که ایران را هدف قرار میداده است حمایت کرده است. وی اعلام کرد او از تحریمهایی که با همکاری دیگر کشورهای غربی علیه ایران تصویب شده، حمایت میکند.
هیگل افزود یک رای، یک گفته، یک اظهارنظر نماینده او و مواضعش نیست.
هیگل گفت: "جهانبینی کلی من هرگز تغییر نکرده است: آمریکا قویترین نیروی نظامی جهان را دارد و باید داشته باشد."
از دیگر انتقادات وارده به هیگل مسئله کاهش بودجه پنتاگون بود.
ارتش آمریکا آماده حمله به ایران است
هیگل که از سوی جمهوریخواهان به خاطر مواضعش در قبال "امنیت در خاورمیانه" مورد انتقاد است با ارائه گزارشی 112 صفحهای سعی در جلب نظر جمهوریخواهان کرده است.
هیگل در گزارش خود گفته است در صورت تایید نامزدیاش، تضمین خواهد داد، در صورت نیاز، ارتش آمریکا آماده حمله ایران است.
هیگل در آغاز سخنان خود گفت باید تمامی گزینهها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای روی میز باشد.
هیگل افزود سیاست او به دنبال جلوگیری از هستهای شدن ایران است نه پذیرش ایران هستهای.
به نوشته رویترز، نامزد تصدی صندلی ریاست پنتاگون به سنا اطمینان داد که با حضور او آمریکا تعهد امنیتی "لغزشناپذیرش" را در قبال رژیم صهیونیستی حفظ خواهد کرد. او افزود: "من به دوست و متحدمان اطمینان میدهم که قدرت نظامی برتر اسرائیل در منطقه حفظ شود."
روزنامه واشنگتن پست در مجموع وی در صحبتهایش 178 بار کلمه اسرائیل، 169 بار ایران و تنها 27 بار افغانستان را به کار برد.
از آنجایی که 55 صندلی سنا در دست دموکراتها است، تایید نامزدی هیگل و ریاست او بر وزارت دفاع آمریکا محتمل به نظر میرسد، اما دموکراتها برای تایید بدون دردسر نامردی هیگل به دنبال جلب نظر جمهوریخواهان نیز هستند.
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